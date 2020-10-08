Sokak köpeklerinden kaçarken başını çarpıp öldü - Son Dakika

Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Ahmet Doğan'ın köpeklerden bisikletiyle kaçışı refüjden geçişi ve kazaya şahit olanların yardıma koşması yer alıyor.

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