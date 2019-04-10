Köprü Altında Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
Köprü altında erkek cesedi bulunduAYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde otoyol köprüsü altında molozlar arasında erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:11 Kaynak: İHA
Köprü altında erkek cesedi bulundu
AYDIN - Aydın
'ın Efeler
ilçesinde otoyol
köprüsü altında molozlar arasında erkek cesedi bulundu.
Olay, Mimar Sinan
Mahallesi Balıkköy Mevkii Kuzey-Doğu Otoyolu otoban köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoban köprüsü altındaki alana moloz dökmeye gelen B.Ş. araçtan molozları dökerken molozlar arasında yatan bir kişi gördü. Yatan kişinin nefes almadığını ve nabzının atmadığını gören B.Ş. polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cesedin 61 yaşındaki Ahmet Yoran'a ait olduğunu belirledi. Denizli
nüfusuna kayıtlı olan Yoran'ın kimsesiz olduğu ve otoban köprüsü altında yaşadığı öğrenildi. Yoran'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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