Son Dakika Haberleri: Köprü Altında Erkek Cesedi Bulundu

Köprü Altında Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

Köprü altında erkek cesedi bulunduAYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde otoyol köprüsü altında molozlar arasında erkek cesedi bulundu.

Köprü altında erkek cesedi bulundu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde otoyol köprüsü altında molozlar arasında erkek cesedi bulundu.
Olay, Mimar Sinan Mahallesi Balıkköy Mevkii Kuzey-Doğu Otoyolu otoban köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoban köprüsü altındaki alana moloz dökmeye gelen B.Ş. araçtan molozları dökerken molozlar arasında yatan bir kişi gördü. Yatan kişinin nefes almadığını ve nabzının atmadığını gören B.Ş. polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cesedin 61 yaşındaki Ahmet Yoran'a ait olduğunu belirledi. Denizli nüfusuna kayıtlı olan Yoran'ın kimsesiz olduğu ve otoban köprüsü altında yaşadığı öğrenildi. Yoran'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:11 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu, Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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