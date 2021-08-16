Köprüde Buluşmalar'ın "6. Kısa Film Atölyesi'ne başvurular başlatıldı - Son Dakika

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Köprüde Buluşmalar'ın, İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle yeni nesil genç sinemacılar için başlattığı Kısa Film Atölyesi'ne başvurular açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 2016 yılından bugüne "Uluslararası Dikey Kısa Film Yarışması" ile geleceğin yeteneklerine ışık tutmayı amaçlayan Köprüde Buluşmalar "6.Kısa Film Atölyesi", bu yıl Kovid-19 önlemleri kapsamında alınacak tedbirlere uygun olarak hibrit veya çevrim içi gerçekleştirilecek.

Asteros Film desteğiyle, kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı hedefleyen atölyeye, son başvuru tarihi 17 Eylül olarak belirlendi.

Başvurular arasından seçilecek 5 kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları projelerini deneyimli yönetmen, yazar ve yapımcılar ile grup çalışması formatında geliştirecek.

Ayrıca görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, cast direktörü, yönetmen asistanı ve yapım amiri ile yapılacak derslerde yapım sürecine hazırlanılacak. Atölyenin amaçlarından biri de sinemacılar arasında iş birliği ve iletişimi geliştirmek olarak açıklandı.

Atölyenin sonunda ekipler, yapımcı-yönetmen çalışması disiplinini geliştirmiş, eğitmenler ile projelerinin profesyonel sunum dosyasını hazırlamış olacaklar. Aynı zamanda atölyeye katılan sinemacılara sertifika takdim edilecek.

Başvurular, "https://vp.eventival.com/iff/2021" adresinden yapılabilir.