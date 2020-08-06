Koranavirüse farkındalığı için pankart açıp yürüdüler - Son Dakika

Koranavirüse farkındalığı için pankart açıp yürüdüler

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, gönüllü lise öğrencileri ellerinde Türkçe ve İngilizce koronavirüs uyarıları yazılı pankartlarla sahil yolunda yürüdü. Öğrencilere Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan eşlik etti.

Marmaris'te 10 gönüllü lise öğrencisi bugün Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ile görüşerek koronavirüs ile mücadele ile ilgili projelerini anlattı. Öğrenciler ardından da saat 13.00'de Kaymakam Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile Kordon Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerinde, 'Cezadan korkma koronadan kork', 'Sorumlu ol, sorunlu olma', 'Kendi sağlığını düşünmüyorsan benim geleceğimi düşün' yazılı Türkçe ve İngilizce pankartlarla yürümeye başladı. Kaymakam Aksoy, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı. Kaymakam Aksoy, vatandaşlara toplam 200 adete maske dağıttı.

Büyüklerin yapamadığını gençlerin yapacağını söyleyen Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, "Bu tür faaliyetler önümüzdeki günlerde devam edecek. Gönüllü öğrencilerimiz büyüklerimizi uyaracak. Devlet adamlarının ve bilim adamlarımız onlarca kez tehlike konusunda uyarı yapmasına rağmen dikkate almayanlar belki gençlerden ders çıkartır. Pandemi var ve tedbirli olmalıyız. Hedefimiz bundan sonraki vakaları sıfıra indirmek. 3 veya 5 vakaya bile tahammülümüz yok. İlçemizde tüm kurumlar koronavirüs salgını ile mücadele konusunda ilk başta yaptığımız gibi bugünde yarında titizlikle denetimlerini sürdürecek. Uyarılarımıza ve bilgilendirmelerimize rağmen dikkate almayanlar en üst para cezası kesilecektir" dedi.