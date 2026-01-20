Kore Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Politika

Kore Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştiriyor

20.01.2026 14:24
Cho Hyun, Türkiye'de ikili görüşmeler yapacak ve uluslararası iş birliklerini ele alacak.

KORE Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Hyun, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Koreli mevkidaşı ile bir araya gelerek ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Fidan'ın yapacağı görüşmelerde; Türkiye ve Kore Cumhuriyeti arasında Kore Savaşı yıllarına dayanan tarihi dostluk ışığında gelişen ilişkilerin olumlu ilerleyişinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi, iki ülke arasında özellikle son dönemde ivme kazanan karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemine değinmesi, Birleşmiş Milletler (BM) ve MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya) başta olmak üzere, uluslararası platformlardaki çok taraflı iş birliğinin önemini vurgulaması bekleniyor.

UKRAYNA, SURİYE VE FİLİSTİN'İN YENİDEN İMARI GÜNDEME GELECEK

Fidan'ın, Türkiye ve Kore Cumhuriyeti arasında istikrarlı şekilde artan ikili ticaretin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirmesi, Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi başta olmak üzere özellikle nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında iş birliği imkanlarını ele alması öngörülüyor. Yapay zeka, çığır açan teknolojiler, yarı-iletkenler, biyoteknoloji, batarya teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ortak Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesine yönelik fırsatların ele alınacağı görüşmelerde; Bakan Fidan'ın, iki ülke arasında başarıyla yürütülen ATAY Ana Muharebe Tankı Projesi'ndeki iş birliğinden hareketle, savunma sanayi alanında başta insansız hava araçları, denizaltılar, füzeler ve hava savunma sistemleri olmak üzere çeşitli ortak proje imkanlarını gözden geçirmesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin, Suriye, İran ve diğer güncel bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunması, Ukrayna, Suriye ve Filistin'in yeniden imarı ile Orta Asya ve Afrika ülkelerindeki iş birliği fırsatlarına değinmesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Politika, Türkiye, Enerji, Kore, Son Dakika

Son Dakika Politika Kore Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştiriyor

SON DAKİKA: Kore Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
