Kore Gazisi Dalgıç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cenaze törenine, Dalgıç'ın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz katıldı.

Edirne 'de, 90 yaşında vefat eden Kore Gazisi İbrahim Dalgıç'ın cenazesi törenle defnedildi.

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