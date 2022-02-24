Körfez'de çekçekçilere yönelik denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika
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Körfez'de çekçekçilere yönelik denetimler sıklaştırıldı

24.02.2022 13:25
Körfez'de çekçekçilere yönelik denetimler sıklaştırıldı

Körfez'de 'çekçekçi' diye tabir edilen yabancı uyruklu ve kayıt dışı çalışanlara yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Körfez'de 'çekçekçi' diye tabir edilen yabancı uyruklu ve kayıt dışı çalışanlara yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Körfez Belediyesi ve Körfez Kaymakamlığı'nın ortak projesi ile 'çekçekçi' diye tabir edilen hurda toplayıcılar kayıt altına alınmıştı. Fakat son dönemde özellikle yabancı uyruklu ve kayıt dışı çekçekçilerin çoğalması sonrası Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Körfez Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde denetimler arttırıldı. Zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile birlikte son bir hafta içerisinde yabancı uyruklu ve kayıt dışı çekçekçilere yönelik çalışmalarda kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Ayrıca şahısların kullandığı araçlara ve topladıkları ürünlere de el koyuldu. - KOCAELİ

Körfez'de çekçekçilere yönelik denetimler sıklaştırıldı

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Zabıta, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Körfez'de çekçekçilere yönelik denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Körfez'de çekçekçilere yönelik denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika
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