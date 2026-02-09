Körfez'de Otomobile Saldırı: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Körfez'de Otomobile Saldırı: Şüpheli Yakalandı

09.02.2026 16:39
M.C.A., park halindeki aracı levye ile kırıp ışıklı çiçek buketi fırlatarak kaçtı, yakalandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeki otomobilin camlarını levye ile kıran ve kaputuna ışıklı çiçek buketi fırlatan M.C.A. isimli şüpheli, polis tarafından yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Tolga Sokak'ta meydana geldi. 41 AKY 741 plakalı cipten inen M.C.A., aracın bagajından aldığı levye ile sokakta park halinde bulunan otomobilin camlarını kırdı. Daha sonra yeniden cipe binen M.C.A., geri manevra yaparak camını kırdığı otomobilin yanına yanaştı. Otomobilin kaputuna ışıklı çiçek buketi fırlatan M.C.A., aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu M.C.A., İzmit ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan M.C.A.'nın alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, M.C.A.'nın park halindeki araca zarar verdiği ve üzerine ışıklı çiçek buketi fırlatıp uzaklaştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

