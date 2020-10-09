Körfez'den Azerbaycan'a dev destek - Son Dakika

Körfez'den Azerbaycan'a dev destek

Körfez Belediyesi, kardeş ülke Azerbaycan'a destek vermek amacıyla hizmet binasına dev bir Azerbaycan bayrağı astı.

Körfez Belediyesi, kardeş ülke Azerbaycan'a destek vermek amacıyla hizmet binasına dev bir Azerbaycan bayrağı astı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde geçtiğimiz hafta düzenlenen meclis toplantısında tüm siyasi partiler tek vücut olmuş, Azerbaycan'a destek mesajları vermişti. Dün de Körfez Belediyesi'nin hizmet binasına dev Azerbaycan bayrağı asıldı. 'İki devlet, tek millet' diyerek Azerbaycan'ın her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Şener Söğüt, "Yüreğimiz, dualarımız Azerbaycanlı kardeşlerimizle. Azerbaycan Ordusu'nun verdikleri haklı mücadeleden zaferle ayrılacağından asla şüphemiz yok. Canları pahasına vatan toprağı Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracaklardır" dedi. - KOCAELİ

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