Körfez Kalkanı Tatbikatı Tamamlandı
Körfez Kalkanı Tatbikatı Tamamlandı

10.01.2026 14:24
Suudi Arabistan'da BAE'nin de katıldığı 'Körfez Kalkanı 2026' tatbikatı sona erdi.

Yemen'de yaşanan ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında benzeri görülmemiş düzeyde gerginliğe yol açan gelişmelerin ardından Suudi Arabistan'da BAE'nin de katılımıyla düzenlenen "Körfez Kalkanı" tatbikatı tamamlandı.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin hava kuvvetlerinin yanı sıra Birleşik Askeri Komutanlığın katılımıyla Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen "Körfez Kalkanı 2026" tatbikatının dün sona erdiği belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "Körfez Kalkanı 2026" ortak askeri tatbikatının bölgesel savunma işbirliğini güçlendirme ve muharebe hazırlık seviyesini yükseltme çerçevesinde yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, tatbikatın, çok boyutlu hava ve füze tehditlerinin simülasyonlarını, müşterek hava manevralarını ve ortak operasyon ortamında operasyonel verimliliği artırmayı amaçlayan entegre saha tatbikatlarını içeren gelişmiş operasyonel senaryoları kapsadığı kaydedildi.

Tatbikatın, Suudi Arabistan ile BAE arasında Yemen'de yaşanan ve benzeri görülmemiş düzeydeki gerginliklerden günler sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin katılımıyla "Körfez Kalkanı" tatbikatının başladığını duyurmuştu.

Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Umman ülkelerinden oluşuyor. Konsey 25 Mayıs 1981'de kuruldu ve merkezi Riyad'da bulunuyor.

Kaynak: AA

