Körfezli karateciler Gaffar Okkan Turnuvası'ndan 8 madalyayla döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Körfezli karateciler Gaffar Okkan Turnuvası'ndan 8 madalyayla döndü

Körfezli karateciler Gaffar Okkan Turnuvası\'ndan 8 madalyayla döndü
20.01.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Sakarya'da düzenlenen 24. İller Arası Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Karate Turnuvası'nda 8 madalya kazandı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Sakarya'da düzenlenen 24. İller Arası Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Karate Turnuvası'nda 8 madalya kazandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki spor salonunda gerçekleştirilen organizasyona, 14 ilden 46 kulüp ve yaklaşık 700 sporcu katıldı. Turnuvayı Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de takip etti. Şampiyonada mücadele eden Körfez Gençlerbirliği sporcuları, turnuvayı 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Körfez ekibinden 2015 doğumlu Ertuğrul Poyraz 35 kiloda altın madalya kazandı. Muhammed Eymen Ertuğrul ise 2017 doğumlular 38 kiloda ve üst yaş grubu olan 2016 doğumlular 36 kiloda yarışarak her iki kategoride de şampiyon oldu.

Turnuvada Abdullah Oğuz Kağan Eraslan, Zehra Açar ve Hiranur Yıldırım gümüş madalya elde ederken, Irmak Oktay ve Kumsal Lina Ayçiçek üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve protokol üyelerince verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ali Gaffar Okkan, Yerel Haberler, Gençlerbirliği, Etkinlik, Sakarya, Körfez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Körfezli karateciler Gaffar Okkan Turnuvası'ndan 8 madalyayla döndü - Son Dakika

Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:26
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:02:00. #7.11#
SON DAKİKA: Körfezli karateciler Gaffar Okkan Turnuvası'ndan 8 madalyayla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.