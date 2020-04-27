Korgan Belediye Başkanı Kiraz'ın acı günü - Son Dakika

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'ın vefat eden annesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Kiraz'ın cenazesi, Korgan ilçesindeki baba evine getirildi. Kiraz, için burada helallik alındı ve dua edildi.

Cenaze daha sonra Merkez Camisinde kılınan namazın ardından Aşağıkozpınar Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Korgan Kaymakamı Engin Tok, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak, İl Kültür Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı İzzet Gündoğar, Altınordu, Kumru, Çatalpınar, Aybastı, Kabadüz, Perşembe, Mesudiye ve Mesudiye ilçelerinin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.