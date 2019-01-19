Son Dakika Haberleri: Korkmaz: "Kazanamıyorsan Kaybetmeyeceksin"

Korkmaz: "Kazanamıyorsan Kaybetmeyeceksin"

1 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin" dedi.

Korkmaz:
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin" dedi.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuna göre kendileri için bir puanın iyi olduğunu söyledi.

Sakat ve cezalı oyuncularının olması nedeniyle zorluklar yaşadıklarını dile getiren Korkmaz, mevcut kadroyla sahada en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirti.

Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz diyen Korkmaz, "Alınan 1 puan ileriki haftalarda bizim işimize yarayacak" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:31 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Spor
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