Korkunç kazada yaralı vatandaş olay yerinde unutuldu! Otomobil ve işçi servisinin çarpışması sağlık ekiplerini paniğe soktu - Son Dakika

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Yığılca ilçesi Aydın köyü mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Ahmet Gündoğdu yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Veysel Yücekaya yönetimindeki işçi servis minibüsü ile çarpıştı.

HASTANELERE KALDIRILDILAR

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Gündoğdu ile yanındaki Sezai Dağdelen, Emine Dağdelen, Uğur Dağdelen ile işçi servisinin şoförü Veysel Yücekaya ve araçtaki Alaattin Mert yaralandı. Araçta sıkışan Ahmet Gündoğdu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan 6 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Alaattin Mert, kaza yerinde unutulunca, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Yaralılardan Ahmet Gündoğdu ve Sezai Dağdelen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

İşte olay yerinden fotoğraflar:



