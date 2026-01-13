Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi

Sakarya'nın Karasu ilçesi Karasu Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde olumsuz hava şartları ve denizin şiddetli dalgaları sebebiyle kıyı erozyonu meydana geldi.

DENİZ BİR GÜNDE 50 METRE ÇEKİLDİ

Bölgede bulunan bir arsanın istinat duvarı dalgaların tahribatına dayanmayarak yıkıldı. Kıyı erozyonuyla birlikte Karadeniz yaklaşık 50 metre çekildi. Bölgedeki arsanın bir kısmını alan ve yola yaklaşan erozyon, taşınmazlar ve bölge halkı için tehdit oluşturdu.

"DENİZ YOLA KADAR ÇIKTI"

Karasu Mahallesi sakini Serpil Yüksel, "Sabahlara kadar uyuyamıyoruz evlerimizi su alacak. Deniz yola kadar çıktı. Bundan sonra ne olacak, bilmiyorum. Yetkilerin bir şekilde buraya gelip ne yapmaları gerektiğini bildirmeleri gerekiyor. Bizim tek başımıza yapabileceğimi bir olay da değil bu" dedi.

"KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Yüksel ayrıca "Korku içinde yaşıyoruz. Belediyenin de buraya bir el atıp yetkililerin bakması gerekiyor. Dün sabah başladı ve akşama kadar bu alanı aldı.

Deniz bugün duruldu. Durulmasa, tekrar olsa herhalde artık evlere veya iş yerlerine kadar sular girecektir" ifadelerini kullandı.