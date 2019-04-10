Korkuteli Belediye Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Korkuteli
Belediye Meclisinde görev alacak olan üyeler mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu tarafından düzenlenen törenle aldı. Korkuteli Adalet Sarayında gerçekleştirilen törende Korkuteli Belediye Meclis Üyeleri mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Bülent Aksu
'dan teslim aldı.
Düzenlenen mazbata teslim törenine Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek
, Korkuteli Belediye meclis üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi
İlçe Başkanı Av. Medine Yapılmışev, İyi Parti İlçe Başkanı Cemal Tınkaz, Cumhuriyet Halk Partisi
ilçe Başkanı Yıldıray Çıldır
katıldılar.
Yeni üyeleri ile meclis önümüzdeki 5 gün içerisinde toplanarak komisyonları, daimi encümeni, Meclis Başkan Vekili ve diğer üyelikleri seçecek.
Korkuteli Belediye meclisinde Cumhur İttifakı'nın 12, Millet İttifakı'nın 7, Saadet Partisi
'nin 6 üyesi bulunuyor. - ANTALYA