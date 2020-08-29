Korona önemleriyle aşure dağıtımı - Son Dakika

Korona önemleriyle aşure dağıtımı
Korona virüs tedbirlerine her geçen gündelik hayatımıza yerleşirken bunun son örneği ise sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak aşure dağıtımı olduEskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesinde Sibel Turgut isimli vatandaş, komşularıyla aşure paylaşımını bu pandemi döneminde...
Korona virüs tedbirlerine her geçen gündelik hayatımıza yerleşirken bunun son örneği ise sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak aşure dağıtımı oldu
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesinde Sibel Turgut isimli vatandaş, komşularıyla aşure paylaşımını bu pandemi döneminde de kurallara uyarak ve tedbirlerini alarak gerçekleştirdi. Bu olayın bir kültür olduğunu ve paylaşmayı hatırlattığını belirten Turgut; "Dünya genelinde hakim olan bencillik, Koronadan daha büyük bir salgın. Aşure günü bize birliği, beraberliği ve paylaşmayı anlatan bir gün. Tabii ki bu kültürü sürdürmek önemli olduğu gibi Korona virüs önlemleri de son derece önemli. Onun için sosyal mesafe, maske kurallarına uyarak olabildiğince ve temastan kaçınarak bu yıl da bu önemli günde geleneğimizi sürdürdük Allah'a şükür" dedi. - ESKİŞEHİR
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