Korona salgını kiliselere milyonlarca Euro'ya mal oldu - Son Dakika

Almanya'daki kiliseler vergilerinde 100 milyon Euro'dan fazla gelir kayıp olduğunu açıkladı.

Korona salgını bir taraftan ölümlere neden olurken, diğer taraftan da ekonomiye de olumsuz etkiledi. Almanya'daki bölgesel Katolik ve Protestan piskoposlukları, kilise vergilerinde 100 milyon Euro'dan fazla gelir kaybı olduğunu açıkladı. Korona salgını nedeniyle birçok iş yerinin kısa dönem çalışma sistemine geçmesi ve çalışanlarının daha az maaş almalarından dolayı da kiliselere ödenen gelirin yüzde 9'una denk gelen inanç vergisinde ciddi düşüş yaşandı. Diğer yandan salgının birinci dalgasında ibadethanelerin kapalı olması kiliselere yeni üye kaydının yapılmaması ve bağış toplanmamasının kiliseleri maddi açıdan zor durumda bıraktığı belirtildi.

Almanya'da kişilerin gelir seviyesinin artmasıyla, üye olduğu kiliseye ödediği vergi de artıyor. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yapmış olduğu araştırmaya göre Katolik ve Protestan kiliseleri yıllık olarak üyelerinden aldıkları inanç vergisinin 12,6 milyar Euro'ya ulaştığını, Katolik kilisesinin beş yıl içinde yıllık kilise vergisi gelirlerini 8,2 milyar Euro'ya, Protestan kilisesinin de 7 milyar Euro'ya yükseltmesi beklendiğini açıkladı.

(Mehmet Koca/İHA)