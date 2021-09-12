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Akciğer kanser teşhisi sonrası işin aslının korona olduğu anlaşıldı - Son Dakika

Akciğer kanser teşhisi sonrası işin aslının korona olduğu anlaşıldı

12.09.2021 12:13

Kahramanmaraş'ta göğüs ağrısı şikayetiyle doktora giden 52 yaşındaki vatandaşa akciğer kanseri teşhisi konuldu. Korona olduğu için tedavisi ertelenen vatandaşın hastalığı atlattıktan sonra tüm bulguları temiz çıktı. Koronanın akciğer kanserini taklit ettiğini açıklayan doktorlar, bunun dünya tıp literatüründe bir ilk olduğunu belirtti.

Kent dışında çalışan N.T.'nin, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen tomografisinde sağ akciğerinde 4 santimetre çapında tümör tespit edildi. Kanser olabileceği şüphesiyle yapılan ileri tetkikler sonrası N. T.'ye akciğer kanseri teşhisi kondu ve acil ameliyat kararı verildi.

AKCİĞER KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU

Bunun üzerine N.T., ameliyat için memleketi Kahramanmaraş'a geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatoş Kozanlı da tomografi ve test sonuçlarına göre N. T.'ye akciğer kanseri teşhisi koydu ve ameliyat yapılması gerektiğini söyledi.

Dünya tıp literatüründe bir ilk! Korona, akciğer kanserini taklit etti

"KORONA SONRASINDA TÜMÖR YOK OLDU"

Ameliyat öncesi N.T.'nin Kovid-19 testi pozitif çıkınca operasyon ertelendi. Koronavirüs tedavisine başlanan N.T.'nin son testi negatif çıktı. Dr. Fatoş Kozanlı, tedavi sonrası tomografisi çekilen N.T.'nin akciğerindeki tümörün yok olduğunu gördü. Kozanlı, N.T.'nin kendilerine başvurduğunda koronavirüs belirtisi olmadığını ancak ameliyat öncesi PCR testi yaptıklarını söyledi.

Dünya tıp literatüründe bir ilk! Korona, akciğer kanserini taklit etti

"BULGULAR TAMAMEN NORMALE DÖNDÜ"

Koronavirüs tedavisinin ardından ortaya çıkan sonucun kendisini de şaşırttığını belirten Kozanlı, şunları söyledi:

"Hastamız, çalıştığı başka bir kentte göğsünden darbe alıyor ve ağrıları geçmeyince bir üniversite hastanesine başvuruyor. Burada hastaya bir akciğer grafisi çekiliyor. Sağ akciğerinde bir kitleye rastlanıyor. Daha sonra hastaya, bir akciğer tomografisi çekiliyor ve göğüs cerrahisi için önemli büyüklükte olan 4 santimetre çapında, akciğer kanserine benzer özellikte radyolojik bulgular olan bir kitle tespit ediliyor. Daha sonra hastaya yapılan ileri tetkiklerde akciğer kanseri teşhisi konuluyor. Hastaya bir cerrahi planlanıyor. Hasta Kahramanmaraşlı olduğu için kendi memleketine gelmeyi tercih ediyor. Bize başvurdu ve göğüs ağrısı şikayeti vardı. Öksürük, nefes darlığı, balgam çıkarma, ateş gibi şikayetleri yoktu. Hastayı biz de değerlendirdik ve ameliyat olmasına karar verdik. Çünkü akciğer kanserine çok benzer radyolojik bulguları vardı. Sağlık Bakanlığımızın kuralları gereği her hastayı ameliyat öncesi PCR testi yapılır. Biz de ameliyat gecesi hastadan PCR testi aldık ve testi pozitif geldi. Ameliyatımızı 14 gün erteledik ve hastamıza koronavirüs tedavisi uygulandı. Hasta 14'üncü gün tekrar bize başvurdu ve yapılan PCR testi negatif çıktı. Yeni bir tomografi çektik ve tümörün tamamen ortadan kalktığını gördük. Şimdi sonuç bilgilerinden başlangıca gittiğimizde, bu bir akciğer kanseri olsaydı, ortadan kalkması mümkün değildi. Başka bir patolojiye bağlı durum olsaydı, yine verdiğimiz tedaviyle ortadan kalkmasını çok beklemeyiz. Antiviral tedavisi verdik ve hastanın radyolojik bulguları neredeyse tamamen normale döndü. Hastaya bunu izah ettik, 'Dünya literatüründe hiç görülmeyen bir radyolojik bulgu' diyerek. Bu gördüğümüz manzara artık hastanın akciğer grafisinde yok, akciğer kanseri değil.

Dünya tıp literatüründe bir ilk! Korona, akciğer kanserini taklit etti

DÜNYA TIP LİTERATÜRÜNDE İLK VAKA

Hastayı takip etmeye devam ettiklerini belirten Kozanlı, 2 yıldır dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün akciğer kanserini taklit ettiğini, böyle bir durumla ilk defa karşılaştıklarını söyledi. Hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde buna benzer bir vakanın olup olmadığını araştırdığını ifade eden Kozanlı, "Genel olarak dünya literatürüne baktığımızda koronavirüsün akciğer bulguları, radyolojik bulguları infiltrasyon, buzlu cam dansitesi gibi bilinen bulgular. Ama bizim hastamızda akciğer tümörünü taklit eden bir kitle vardı. ve biz bunu dünya literatüründe hiç görmemiştik. Bununla ilgili geniş çaplı bir araştırma yaptım. Hem kendi deneyimlerimden hem kendi hastanemizde yatan hastalardan yola çıkarak birçok hastanın radyolojik bulgularına baktık. Dünya literatürlerini karıştırdım, diğer arkadaşlarıma danıştım, benzeri bulguya rastlamadım" diye konuştu.

Akciğer kanser teşhisi sonrası işin aslının korona olduğu anlaşıldı

Akciğer Kanseri, Kahramanmaraş, Koronavirüs, Tümör, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Akciğer kanser teşhisi sonrası işin aslının korona olduğu anlaşıldı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Kaan Korkmaz: Ya yeter artık bıktım bu saçma sapan haberlerden ne koronaymis arkadaş yakında kalp krizini sekeri tansiyonu vs.onlarida taklit eder. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Akciğer kanser teşhisi sonrası işin aslının korona olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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