Korona virüs Diyarbakır'da meyan kökü satışını da vurdu - Son Dakika

Korona virüs Diyarbakır'da meyan kökü satışını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır'da meyan kökü satışını da vurdu Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte korona virüs öncesi her gün 5 bin litre meyan kökü şerbeti tüketilirken, bu oran korona virüsten dolayı yarı yarıya düştü.

Korona virüs Diyarbakır'da meyan kökü satışını da vurdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte korona virüs öncesi her gün 5 bin litre meyan kökü şerbeti tüketilirken, bu oran korona virüsten dolayı yarı yarıya düştü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki nehir kenarında yetişen meyan bitkisinden yoğun emekle hazırlanan meyan kökü şerbeti, havaların ısınması ile birlikte tezgahtaki yerini aldı. Diyarbakır'daki meyan kökü şerbeti satıcıları, yüz yılı aşkındır Sur ilçesindeki tarihi Gazi Caddesinde satışlarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda günde 5 bin litrelik meyan kökü satılırken bu oran korona virüs nedeni ile yarı yarıya düştü.

"Satışlarımız yarı yarıya düştü"

Korona virüs ile birlikte tedbir aldıklarını belirten meyan kökü şerbeti satıcısı Yılmaz Pala (44), kentte geçen yıla oranla bu yıl satışlarının korona virüs nedeni ile yarı yarıya düştüğünü söyledi. Pala, "Meyan kökünü genelde ilkbaharda topluyoruz. Bunları evde kurutup, çekiçle eziyoruz. Yaz boyunca da satışa çıkartıyoruz. Sabah 05.00'da kalkıyoruz, demliyoruz. Sağlığa faydası çoktur. Mide, böbrek ve bağırsak için çok faydalıdır. Burada insanların çoğu havaların ısınmasıyla birlikte büyük rağbet gösteriyor. Korona virüsten dolayı da biz burada satışlarımızı plastik bardaklarla yapıyoruz. İşlerimiz eskisi gibi olmasa da yine şükür ediyoruz" dedi.

Meyan kökü şerbetinin diğer içeceklerden çok iyi olduğunu belirten Mehmet Çelik ise Diyarbakır'da havalar ısınınca meyan kökü şerbetinden başka meşrubat içmediklerini söyledi.

Korona virüs Diyarbakır'da meyan kökü satışını da vurdu

Güneydoğu Anadolu, Koronavirüs, Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 03:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs Diyarbakır'da meyan kökü satışını da vurdu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor Borsa, haftaya düşüşle başladı Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti         
21:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi         
20:46
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık         
20:42
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı         
20:39
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi         
20:23
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor         
20:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde         
20:18
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor         
19:46
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak         
19:37
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti         
19:34
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun         
19:24
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir         
19:03
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak         
18:56
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti         
18:51
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu         
18:47
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu         
18:45
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı         
18:43
Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü         
18:35
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
18:34
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü         
18:21
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti         
18:10
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var 16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var         
17:50
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı         
17:34
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü         
17:25
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı         
17:11
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı         
17:06
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı         
16:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 21:35:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs Diyarbakır'da meyan kökü satışını da vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]