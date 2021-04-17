Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı - Son Dakika

Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı

17.04.2021 11:04
Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını doğal taşlara olan ilgiyi artırdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını doğal taşlara olan ilgiyi artırdı. Yılardır doğal taşları alıcılarıyla buluşturan Veyis Atmaca, "Enerjiniz yükseldiği zaman hiçbir şey size zarar veremez. Telefonunuzu şarj ettiğiniz yere bir akik, ametist, kuvars koyun. Virüs bize dokunmaz" dedi.

Covid-19 hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, insanlar bağışıklık sistemini güçlendirecek, üzerinde olumlu etki oluşturacak yeni arayışlara yöneldi. Bu süreçte doğal taşlara olan ilgi de arttı. Önceden sadece meraklılarının ziyaret ettiği doğal taş satışı yapan iş yerlerinin satışları da katlandı.

Geçmişten günümüze alternatif tıp alanında kullanılan doğal taşlar, korona virüsten korunmak için de vatandaşların tercih ettiği bir alternatif haline geldi. Doğal taş satışının bu dönemde arttığını belirten 45 yaşındaki Veyis Atmaca, mesleğin sırlarını gelecek kuşaklara aktardığı atölyesinde dünyanın dört bir yanından getirdiği doğal taşlarla vatandaşlara rehberlik ediyor.

"Enerjiniz yükseldiği zaman hiç bir şey size zarar veremez"

Virüsün etkisiyle taşların etkisini merak eden vatandaşların olduğunu ifade eden Veyis Atmaca," Soran araştırıp gelen çok ama. Biz şunu savunuyoruz, virüsten korunma değil de önemli olan enerjimizi yüksek tutmak. Biz ne kadar enerjimizi yüksek tutarsak o kadar korunuruz. Kuvars taşıyın, akik taşı bulundurun diyoruz. Bunlar insanın enerjisini yükseltir. Enerjiniz yükseldiği zaman hiç bir şey size zarar veremez. Alternatif tıpta kullanılıyor bu taşlar. Olumsuz etkileri var mı diye sorarsanız bugüne kadar hiç olumsuz bir duyum almadık. Bazıları bu hurafedir diyebiliyor. Biz de nasibi olan alıyor diyoruz. Bu akik taşını baktığınızda bir şeye benzetemiyorsunuz ama akik taşı, kişinin enerjisini yükseltir, vücut ağrılarını alan, kan dolaşımını hızlandıran çok değerli bir taştır. Bu geçmişte de çok kullanılmış. Allah hekimlerimizi başımızdan eksik etmesin. Yokluklarını göstermesin. Bunlar alternatif. Ben kimyasal bir ürün vermiyorum" dedi.

" Türkiye'mizin her yerinde mevcut olan ama değeri bilinmeyen bir taş"

Doğal taşların faydalarına ilişkin bilgiler paylaşan Atmaca, "Bu taş Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir taş. Bu ancak sizin enerjinizi yükseltir, kem gözlerden, elektro frekanslardan korur. Bugün bir cep telefonun yaydığı radyasyon çok kolay önlenebilecek bir şey. Küçük bir kuvars taşı bulundurun ortamınızda. Telefonunuzu şarj ettiğiniz yere bir akik, ametist, kuvars koyun. Virüs bize dokunmaz. Gelenlere ben hangi taş hoşunuza gidiyor diye soruyorum. Mesela ben bu taşı ilk getirdiğimde çok hoşuma gitti. Bu taşın etkilerini bilmiş olsak. Kuvars taşı bu en başta radyasyonu üzerine çeken bir taştır. Türkiye'mizin her yerinde mevcut olan ama değeri bilinmeyen bir taş. Ne kadar frekans varsa radyasyon varsa hepsini bozar. Oyunu bozan bir taştır bu" diye konuştu.

"Tuzun bakteriyi toplama özelliği vardır"

Doğal taşlara kadınların daha çok ilgi gösterdiğini kaydeden Veyis Atmaca, zamanla erkeklerin de ilgisinin arttığını belirterek, "Taşların aksesuar olmak dışında kişilerin üzerinde taşımalarının da etkisi olduğunu kaydetti. Atmaca, taşların belirli aralıklarla temizlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Taşımızı alıp kaya tuzu üzerine koyun bekletebiliyorsanız 1 gün bekletemiyorsanız 3- 4 saat içinde o negatif enerjiyi boşaltır. Tuzun bakteriyi toplama özelliği vardır. Tuz deyip geçmemek lazım. Bugün kimyasal ürünler kullanıyoruz dezenfekte amaçlı. Tuz kullansak neler neler olacak. Doğal taşları rahatlatan tuz ve toprak" ifadelerini kullandı.

"Biz Türkiye'de çıkan taşları ülkemizde işletip satamıyoruz"

Türkiye'nin doğal taşlar açısından çok zengin olduğunu anlatan Atmaca," Adım attığınız yerden mineral fışkırıyor. Bizim bunları çıkaracak gücümüz var ama bu işler yürümüyor anlamıyorum. Bugün bu taşların yurtdışındaki rezervi o kadar çok ki anlatamam ama Türkiye'den çıkıp yurtdışına gidiyor, işleniyor, biz onları burada alıp satıyoruz. Ama Türkiye'de işleyemiyoruz. Muğla Milas'ta bugün Zultanit dediğimiz taş çıkıyor fakat bizler sentetik olanı satıyoruz. Müşterimiz geliyor zultanit aldığını söylüyor, az para vermiyorlar. Biz Türkiye'de çıkan taşları ülkemizde işletip satamıyoruz. Öyle bir eksikliğimiz var" dedi.

"Korkan çocukların odasına ametist taşı koyun"

Çocuklar için doğal taş tavsiyesinde bulunan Atmaca, "Şahsi fikrim korkan çocukların odasına ametist taşı koyun. Çocuğunuz korkuyorsa başka bir şey yapmanıza gerek yok. O evin içindeki kötü elektriği çeker. Yaklaştırmaz kendisine. Bir gün kendi yakınıma tavsiyede bulundum. 20 senedir de olsa şuan migren mide ağrısı çekmiyor. Plasebo etkisi diyorlar öyle bile olsa pasebo olsun" diye konuştu. - ANKARA

Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı
Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı
Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı
Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı
Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı
Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı
Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı
Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı
Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı
Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı
Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı
Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı
Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı

Koronavirüs, Akik Taşı, Doğal Taş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs doğal taşlara olan ilgiyi artırdı - Son Dakika


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