Korona Virüs günlerinde dolandırıcılara dikkat - Son Dakika
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Korona Virüs günlerinde dolandırıcılara dikkat

6 saat önce

Korona virüs kapsamında pek çok işlemin internet üzerinden yapılması ve iyi niyetli vatandaşların yardım etme isteğini fırsat bilen dolandırıcılar olduğunu belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay "Bu dönemde daha...

Korona Virüs günlerinde dolandırıcılara dikkat, System.String[]

Korona virüs kapsamında pek çok işlemin internet üzerinden yapılması ve iyi niyetli vatandaşların yardım etme isteğini fırsat bilen dolandırıcılar olduğunu belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay "Bu dönemde daha dikkatli olmak gerekiyor" dedi.


Öncelikle çevremizde ki yaşlıların maaş kartlarını herkese vermemeleri noktasında uyarmak gerektiğini belirten Nihat Altay, "Dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, tanımadığı kişilere bankamatik kartlarını ve PTT kartlarını vermemelidirler. Bunun yanında yine 65 yaş ve üstü vatandaşlar tanımadıkları kişileri evlerine almasınlar. Yardım paketi adı altında evden içeri girmek isteyenleri içeri almayarak paketleri kapının önüne bırakmaları istenmelidir. Belediye veya Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak "Evinizi dezenfekte edeceğiz" diye gelenleri bakanlıktan bilgi almadan kesinlikle içeri almamalı, hatta evinize girmek isteyen polis veya jandarma yelekli kişiler olsa dahi 155-156 ihbar hatlarına haber verilmelidir" diye konuştu.


Cumhurbaşkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya belediye logosu kullanılarak WhatsApp ve sosyal medya hesaplarından bir siteye yönlendirilip 1000 TL destek için kişisel bilgileri talep edenlere itibar edilmemesini isteyen Nihat Altay, "Hiç bir devlet kurumu vatandaşlardan şifre bilgileri gibi herhangi bir kişisel taleplerde bulunmaz. Bu nedenle özellikle sosyal medyadan paylaşılan linkleri kesinlikle açmayınız. Linki tıkladığınız taktirde faturanıza ek ücret de yansıyabilir. 1000 TL yardım sorgulaması e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Devlet yetkililerinin verdiği hesap numaraları ve tanıdığınız kişiler haricinde valinin ismi veya herhangi bir siyasetçinin ismi kullanılarak korona virüs kampanyası gibi yardım talep edenlere itibar etmeyiniz. Son günlerde salgın nedeniyle vatandaşların zaaflarından yararlanıp, telefon hatlarının örgüt üyelerince kullanıldığını söyleyen ve para talep eden dolandırıcılara dikkat etmek gerekiyor. Hiç bir polis, hakim, savcı vatandaştan para talep etmez. Bu durumda dolandırıcıların tuzağına düşmemek için telefon konuşmasını uzatmadan kapatıp 155-156'yı arayıp ihbar etmek gerekiyor.


Ulusal haber kanallarının isimleri, e-devlet ve Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak, "kredi kartı yıllık aidatları, elektrik faturalarından kesilen ücret bedelleri geri alınıyor" gibi sosyal medyada sıkça rastlanan reklamlar dolandırıcıların yeni bir oyunudur. Elektrik faturalarından kesilen ücret ve kredi kartı yıllık aidatı gibi kesintileri hiç bir aracı kurum geri alamaz. Sosyal medyada reklamı yapılan bu tür paylaşım veya mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi ve dönüş yapılmaması gerekiyor. Tüketiciler, herhangi bir hak arama noktasında ücretsiz olarak Tüketici Hakem Heyetlerinde çalışan yetkililerden veya tüketici örgütlerinden her konuda bilgi ve destek alabilirler." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Altay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:40 Kaynak: İHA

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