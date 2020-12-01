Korona virüs kurallarına uymayan 376 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 376 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 376 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 8 şahsa idari yaptırım ve 20 yaş altı 225 şahsa ise sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - GAZİANTEP