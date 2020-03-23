Korona virüs nedeniyle kapatılan Ahmed-i Hani Türbesi sessizliğe büründü - Son Dakika

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Korona virüs nedeniyle kapatılan Ahmed-i Hani Türbesi sessizliğe büründü
7 saat önce
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Ahmed-i Hani Türbesi, korona virüs nedeniyle getirilen yasakların ardından boş kaldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Ahmed-i Hani Türbesi, korona virüs nedeniyle getirilen yasakların ardından boş kaldı.
Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve İshak Paşa Sarayı'na komşu olan Ahmed-i Hani Türbesi korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü. Korona virüs vakalarının Türkiye'de artmasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında ortak kullanım alanlarının kapatılmasını kararının ardından, Ahmed-i Hani Türbesi de geçici süreliğine ziyaretçilere kapatılırken bazı vatandaşlar türbe önünde dua etti. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:17 Kaynak: İHA
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