Toz biber fiyatları düştü - Son Dakika

Toz biber fiyatları düştü

Toz biber fiyatları düştü "Toz biber fiyatları geçen yola oranla düşük" Türkiye'de biber üretimi açısından 2'inci sırada bulunan Kilis'te, lokanta ile restorantların aktif çalışmaması nedeniyle toz biber fiyatları düştü.

Toz biber fiyatları düştü

"Toz biber fiyatları geçen yola oranla düşük"

KİLİS - Türkiye'de biber üretimi açısından 2'inci sırada bulunan Kilis'te, lokanta ile restorantların aktif çalışmaması nedeniyle toz biber fiyatları düştü.

Türkiye'de en fazla biber üretiminin yapıldığı bölgelerden Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyü, artar kaliteli biber ve salça çeşitleriyle adından söz ettiriyor. Biber üretiminde Türkiye'de Kilis ikinci sıraya bulunuyor.

"Toz biber fiyatları geçen yola oranla düşük"

Geçen yıl, kilosu 14-15 TL'den toz biber satılırken, bu yıl ise kilosu 8 - 12,50 TL'ye kadar düştü.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Bölgede kaliteli biber üretimi yapıldığını ifade ederek, "bu yıl rekolte çok iyi, pazarlama konusunda sıkıntı çekiliyor. Bunun nedeni ise pandemiden dolayı restorant ile lokantalar kapalı, en çok toz biberin tüketildiği yer lokantalar ve restorantlardır. Bunların kapalı olmasından dolayı talep azalıyor. Bu nedenle fiyatları düşürmektedir. Hasancalı bölgesinde 14 tane biber ve salça fabrikasının içerisinde bulunduğu Sanayi sitesi kurulacak. İçerisinde paketleme tesisleri de bulunacak. İhracata daha fazla biber gönderme şansımız olacak. Çiftçilerimiz biberi bilinçli şekilde üretiyor. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Hasancalı'nın biberinden bahsederler. Şuanda toz biberin kilosu 8 ile 12.5 TL arasında satılıyor. Piyasada en yüksek toz biber fiyatı yine bu bölgenin biberidir" dedi.

Tarımda Biber üretiminin önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Özdemir, " Kilis'te 16 bin 500 dekar alanda 31 bin ton biber üretimi yapılmaktadır. Kilis olarak Türkiye'de 2'inci sıradayız, hem üretim açısından, hemde verim açısından, Gaziantep üretim açısından birinci sıradadır. Gaziantep'te yaklaşık 43 bin dekar alanda 59 bin ton biber üretimi yapılıyor. Kahramanmaraş'da ise 13 bin dekar alanda 24 bin ton üretim yapılmaktadır" ifadesini kullandı.

Biberlerin kurutulması için yeri serilmesi nedeniyle adete her yer kırmızıya büründü.

Toz biber fiyatları düştü
Toz biber fiyatları düştü
Toz biber fiyatları düştü
Toz biber fiyatları düştü
Toz biber fiyatları düştü
Toz biber fiyatları düştü
Toz biber fiyatları düştü
Toz biber fiyatları düştü
Toz biber fiyatları düştü
Toz biber fiyatları düştü
Toz biber fiyatları düştü

Türk Lirası, Türkiye, Kilis, Toz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toz biber fiyatları düştü - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Maske uyarısı yaptığı kişi tarafından darbedilen sağlık çalışanı: Sol gözüm görmüyor Messi, Suarez transferi sonrası Barcelona yönetimini eleştirdi: Artık beni şaşırtmıyor Metrobüste yolculara aldırış etmeyen bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Türkiye'de 5 kez rastlanan 'İnsan yüzlü örümcek'in 6'ncısı Muğla'da görüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere ders gibi sözler: Yeter ki hayal edin, çok çalışın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere ders gibi sözler: Yeter ki hayal edin, çok çalışın         
16:02
"Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı         
15:13
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık Aybirdi, kapısına dayanan komşusundan şikayetçi oldu Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık Aybirdi, kapısına dayanan komşusundan şikayetçi oldu         
14:20
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı         
13:25
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor         
10:56
21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı 21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı         
09:47
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Yapılan yüzde 500 zamla zora giren gazete bayileri İmamoğlu'na çağrı yaptı: Bu karardan dön başkan Yapılan yüzde 500 zamla zora giren gazete bayileri İmamoğlu'na çağrı yaptı: Bu karardan dön başkan         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 16:30:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Toz biber fiyatları düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei