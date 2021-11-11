Korona virüse yakalandı, karantinada olması gerekirken bankaya gitti - Son Dakika

Kastamonu'nun Cide ilçesinde korona virüse yakalanan vatandaş, kredi borcunu yatırmak için gittiği bankada yapılan HES sorgulamasında karantina ihlali yaptığı belirlendi. Cezai işlem uygulanan korona virüs hastası, zorunlu karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde yaşayan M.H., kredi taksitini ödemek için dışarı çıktı. Bankaya giden M.H., yapılan HES kodu sorgulamasında korona virüs test sonucunun pozitif olduğu ve karantinada olması gerektiği belirlendi. Bankanın güvenlik görevlisi, emniyet güçlerini arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, test sonucu pozitif çıkan ve karantinada olması gereken M.H.'yi Kredi ve Yurtlar Kurumuna götürerek zorunlu karantinaya aldı. Ayrıca şahsa karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. - KASTAMONU