Avusturya hükümetinin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.
Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle koronavirüs sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi.
İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu altını çizdi. Sağlık Bakanı Anschoner göreve başladıktan kısa bir süre sonra koronavirüs salgını ile mücadele etmek zorunda kaldı.
Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › Dünya › Koronavirüs bir bakanı daha istifaya sürükledi! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden ayrıldı - Son Dakika Dünya