Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ilgi arttı - Son Dakika

Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ilgi arttı

27.11.2020 08:27
Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ilgi arttı, System.String[]

GAZİANTEP'te, koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşların bağışıklığı güçlendiren; biber, kekik, nane, sumak, zencefil ve nar ekşisine ilgisi arttı.

GAZİANTEP'te, koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşların bağışıklığı güçlendiren; biber, kekik, nane, sumak, zencefil ve nar ekşisine ilgisi arttı. Doğal ürünlerin satıldığı çarşıda esnaf talebin artmasıyla ürünlerde yüzde 100'e varan fiyat artışına rağmen vatandaşların ilgisinin sevindirici olduğunu söyledi.

Gaziantep'te geleneksel yöntemlerle hazırlanan biber, kekik, nane, sumak, nar ekşisi, salça, zencefil, tarçın gibi ürünlere ilgi, koronavirüs döneminde arttı. Gaziantep'te doğal ürünlerin satıldığı tarihi Almacı Pazarı'nda bulunan esnaf, koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin doğal ürünlere yönelmesiyle satışlarının artmasından memnun olduğunu ifade etti.

'BİTKİ ÇAYLARI KORONAVİRÜSE KARŞI VÜCUT DİRENCİNİ ARTTIRABİLİR'Koronavirüs salgın sürecinde beslenmenin çok etkili olduğunu ve yöresel ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Dahiliye Uzmanı Doktor Halil Kalli, "Koronavirüs sürecinde beslenmeden önce maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çok büyük önem arz ediyor. Bu kurallara uyduktan sonra beslenme de çok önemli. Koronavirüse yakalanmadan önce de yakalandıktan sonra da mutlaka günlük bol miktarda su içmeliyiz. Yapay tatlı ürünlerinden çok doğal tatlı ürünleri olan pekmez ve bal ürünlerini tercih etmeliyiz. Yine ev yapımı yoğurtlar, kefir önemli besin kaynaklarını oluşturmakta. Doğal ürünlerden özellikle sumak, bitki çayları, abartmamak kaydıyla tüketilebilir. Bitki çayları hem gribal enfeksiyonları önleyici hem de bağışıklığı güçlendirici özelliği bulunmaktadır. Bu bitki çayları koronavirüse karşı vücudu daha dirençli hale getirebilir. Bu kapsamda da özellikle şehrimizde doğal ürünlere ve aktarlara yoğun bir talep de söz konusu. Koronavirüs sürecinde acı biberin faydalı olduğunu düşünüyorum. Yine abartmamak kaydıyla acı biberin bağışıklığı güçlendirdiğini hastalarımızda görüyoruz" diye konuştu.DOĞAL ÜRÜNLERE TALEP FİYATLARI ARTTIRDIAlmacı Pazarı esnafından Bülent Bilici ise vatandaşların koronavirüs sürecinde doğal ürünleri tercih ettiğini söyledi. Talep ile birlikte bazı ürünlerde fiyatların arttığını söyleyen Bilici, "Bu günlerde kekik yağı ve ada çayına yoğun rağbet var. Müşterilerimiz salgın dolayısıyla şu günlerde tamamen organik ürünlere yönelmiş durumda. Müşterilerimizden çok fazla sipariş alıyoruz. Doğal ürünlere gelen taleplerin ardından haliyle fiyat artışları da beraberinde geldi. Genel olarak doğal ürünlere yüzde 100 bandında bir zam geldi. Özellikle zencefilde önemli fiyat artışı oldu. Koronavirüs öncesi kilosu 20 lira olan zencefil bugünlerde 50 liraya yükseldi" diye konuştu.GAZİANTEP'İN DOĞAL ÜRÜNLERİNE YOĞUN TALEP VARSalgın sürecinde doğal ürünlere olan taleplerde önemli bir artış olduğunu belirten esnaf İbrahim Bulut ise şöyle konuştu: "Salgın süreci dolayısıyla doğal ürünlerimize çok büyüt talepler var. Kekiklerimiz, zahterlerimiz, acı biberlerimiz, zencefillerimiz, zerdeçallarımız koronavirüsün düşmanı diyebiliriz. Gaziantep doğal ürünleriyle meşhur. Şu anda bu ürünlerimize aslında tüm dünya alıştı diyebiliriz. Ürünlerimizi hem ülkemizin hem dünyanın her noktasına ulaştırabiliyoruz. Vatandaşlarımız doğal ürünlere market ürünlerinden çok daha fazla talep gösteriyor."

Vatandaşlar ise koronavirüs sürecinde bağışıklığı güçlendirdiği için doğal ürünleri tercih ettiklerini ifade etti.


Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ilgi arttı
Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ilgi arttı
Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ilgi arttı
Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ilgi arttı
Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ilgi arttı
Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ilgi arttı
Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ilgi arttı
Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ilgi arttı
Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ilgi arttı
Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ilgi arttı
Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ilgi arttı

Koronavirüs, Gaziantep, Bitki, Kekik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs döneminde Gaziantep'te doğal ürünlere ilgi arttı - Son Dakika


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