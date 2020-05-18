Koronavirüs: İtalya'da 70 gün süren karantina bitti, sosyal mesafe 1 metre - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İtalya'da 70 gün süren karantina bitti, sosyal mesafe 1 metre

İtalya'da koronavirüse karşı 70 gündür uygulanan kısıtlayıcı tedbirler bugünden itibaren büyük oranda esnetiliyor.

Koronavirüs: İtalya'da 70 gün süren karantina bitti, sosyal mesafe 1 metre, System.String[]

İtalya'da koronavirüse karşı 70 gündür uygulanan kısıtlayıcı tedbirler bugünden itibaren büyük oranda esnetiliyor.

Restoranlar, mağazalar, kuaförler, müzeler yeniden açıldı; halka kendi bölgeleri içinde hareket özgürlüğü veriliyor.

Avrupa'da koronavirüs salgınının görüldüğü ilk ülke olan İtalya'da kısıtlayıcı tedbirler 10 Mart'ta ülke çapında uygulanmaya başlamıştı.

Temel ihtiyaçlar dışında hizmet veren bütün işletmeler kapatılmış, vatandaşların dolaşım özgürlüğü büyük ölçüde kısıtlanmıştı.

İnsanların ancak iş ya da sağlık gibi zorunlu durumlarda dışarı çıkmasına ve evlerinden uzaklaşmadan spor yapmalarına izin veriliyordu.

4 Mayıs'ta bu tedbirler kısmen gevşetilmiş ve sağlık krizinde "2. aşama" olarak adlandırılan "virüsle birlikte yaşama evresine" geçilmişti.

Bu tarihte üretim ve inşaat sektörleri işbaşı yapmış, parklar vatandaşların erişimine açılmış, restoran ve kafelere paket servisi izni verilmişti.

4 Mayıs'ta tedbirlerin hafifletilmesinin koronavirüs vaka ve ölümlerinde artışa neden olmaması, bugünden itibaren tedbirlerin daha da hafifletilmesine imkan verdi.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından dün imzalanan kararnameyle bugünden itibaren kısıtlamalar daha da esnetiliyor.

Restoranlar, kafeler, barlar, mağazalar, kuaförler, müzeler ve plajlar bugünden itibaren açılabilecek. İnsanların yaşadıkları bölge içinde dolaşımı da serbest olacak.

Ülkede Mart başından bu yana kapalı olan okulların ise Eylül'den önce açılması planlanmıyor.

Aralarında Serie A maçlarının da yer aldığı spor müsabakalarının başlangıç tarihi de henüz belirlenmedi.





'2. aşamaya tam geçiş'

İtalyan basını ülkenin bugünden itibaren "yeniden açılacağını" yazdı. La Repubblica gazetesi bugün "Karantinanın sonu" manşetiyle çıktı.

Başbakan Conte de bugünden itibaren "2. aşamaya tam olarak girildiğini", ülkenin "harekete geçmeye başladığını" söyledi.

Conte vatandaşlara ihtiyatlı olmaları ve güvenlik kurallarına uymayı sürdürmeleri çağrısı da yaptı.

Bu sağlık ve güvenlik kuralları arasında insanlar arasında 1 metrelik güvenli mesafeyi koruma şartı da bulunuyor.

Güvenli mesafenin mümkün olmadığı kamuya açık kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu olacak.

İtalya'da daha önce restoran gibi işletmelerde insanlar arasında 2 metre güvenli mesafe bırakılması gündeme gelmişti, ancak birçok işletmenin bu mesafeyi sağlama imkanına sahip olmadığı, bu şartlarda açılamayacağı uyarıları yapılmıştı.

İtalya'da dün açıklanan verilere göre son bir gün içinde 145 can kaybı ve 675 yeni vaka görüldü. Dün açıklanan günlük can kaybı 9 Mart'tan, vaka sayısındaki artış da 4 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük değerler oldu.

Salgının zirve yaptığı Mart sonunda günlük can kaybı 900'ün, vaka sayısı da 6 binin üzerine çıkmıştı. Ülkede toplam can kaybı 31 bin 908'e, toplam vaka sayısı da 225 bin 435'e ulaşmış durumda.

İtalya'da bugünden itibaren açılacak işletmeler ve uygulanacak kurallardan bazıları şöyle

Restoran, kafe, barlar: Bugünden itibaren bu işletmeler, sağlık-hijyen kurallarına uymak koşuluyla açılabilecek. Restoranlarda rezervasyon yaptıran müşterilerin bilgileri 2 hafta boyunca kayıtlı tutulacak. Açık büfe sistemi uygulanmayacak.

Müşteriler ve çalışanlar arasında 1 metre mesafe bırakmak zorunlu olacak. Çalışanlar maske takacak, müşteriler ise masadan kalktıklarında maske takmak zorunda olacak.

Kuaförler, güzellik merkezleri: Rezervasyon şartıyla hizmet verebilecekler. İnsanlar arasında en az 1 metre mesafe bırakılacak. Kesim gibi işlemler öncesi saç yıkamak zorunlu olacak. Müşterilerin bilgileri 2 hafta kayıtlı tutulacak.

Plajlar: İnsanlar ve şezlongların arasında güvenli mesafe şartı olacak. Kullanıcı değişirse şezlonglar dezenfekte edilecek. Plajlarda voleybol ya da futbol gibi takım oyunlarına izin verilmeyecek.





Perakende satış mağazaları: Çalışanlar ve müşteriler arasında 1 metrelik mesafe kuralı mağazalarda da geçerli. Müşterilerin "ürün satın almak için gerekli sürenin ötesinde" mağazada kalması engellenecek.

İbadet mekanları: Kiliseler, camiler ve sinagoglar gibi dini mekanlar, güvenli mesafe gibi kurallara uymak koşuluyla toplu ibadete açılacak. Ancak Roma'daki Büyük Cami'nin de aralarında yer aldığı bazı cami ve mescitler, bu sağlık-güvenlik protokollerine mevcut koşullarda uyamayacakları için açılış tarihlerini erteledi.

Seyahat: Bugünden itibaren vatandaşlar kendi bölgeleri içinde seyahat edebilecek. Kamuya açık mekanlarda toplanma yasağı sürse de, güvenli mesafe gibi kurallara uyma koşuluyla istedikleri kişilerle görüşebilecek. Bölgeler arası ve uluslararası seyahatlerin ise 3 Haziran'da başlaması planlanıyor. Başbakanlık kararnamesine göre 3 Haziran'dan itibaren Avrupa ülkeleri ile seyahat serbest olacak.

Bölgeler arası farklılıklar

İtalya'nın 20 bölgesinin yönetimleri, bu aşamada uygulanacak kuralları ve tarihleri belirleme yetkisine sahip. Aralarında Campanya ve Piemonte'nin de olduğu bazı bölgeler farklı tarihlerde farklı uygulamalara geçeceklerini açıkladı.

Başkenti Napoli olan Campanya bölgesinin başkanı Vincenzo de Luca, "Biz Pazartesi sabahı restoranları da barları da açmayacağız" demişti.

Sicilya Bölge Başkanı Nello Musumeci de, adada evden dışarı çıkan herkesin maske takmak zorunda olacağını söyledi.

İtalya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 02:00 

Son Dakika Dünya Koronavirüs: İtalya'da 70 gün süren karantina bitti, sosyal mesafe 1 metre - Son Dakika Dünya

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