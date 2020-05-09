Koronavirüs onu da vurdu! Atilla'ya Bundesliga maçında uçuş izni verilmedi...

Cumartesi günü resmen başlayacak olan Almanya Ligi'nde sahasında M. Gladbach'la karşılaşacak olan ev sahibi ekibin maçı için tribünde yer almasına izin verilmeyen Atilla ve sahibi şimdi çok üzgün.



Normalde takımın evinde oynadığı maçlarda yerini alan ve yaptığı uçuşlarla 51 bin kişilik Commerzbank Arena'yı coşturan Atilla en son 12 Mart'da UEFA Avrupa Ligi'nde Basel'e karşı oynanan maçta görevini yapmıştı.



Basel maçında da sınırlı bir şekilde şovunu yapmasına izin verilen Atilla, şimdi ise tamamen evde kalmaya mahküm oldu.



MADDİ MANEVİ KAYIP VAR



Bundesliga'nın yeniden başlamasıyla görevine geri dönmeyi hayal eden Atilla'nın 16 Mayıs'ta oynanacak E.Frankfurt-M.Gladbach maçında yer alamayacağını duyan sahibi de çok üzüldü.



66 yaşındaki sahibi Norbert Lawitschka Bild'e, "Atilla genç yaştaki insanlara alışkın. Şimdi yalnız kaldığı için çok üzgün" dedi.



16 yaşına giren Kartal'ın sadece futbol maçlarında değil, birçok toplu gösteride yer aldığını, kamp ve düğünlerde de şovunu yaptığını belirten sahibi, "Ancak tüm halka açık törenlerin iptal edilmesi, onu yalnızlığa itti. Bizim için büyük bir maddi kayıp anlamına da geliyor" ifadesini kullandı.



HEDİYE GELEN FİLİ PARÇALADI



Lawitschka, bakımı çok masraflı olan Kartal'ı beslemek için bu gelirlere ihtiyaç duyduğunu da dile getirdi.



Sahibi bu mağduriyetlerinin giderileceğinden ve Atilla'nın seyircisiz de olsa maçlara davet edileceğinden umutlu.



Diyabet hastası olduğunu da belirten Lawitschka, bu nedenle koronavirüs semptomlarına karşı riskli grupta yer alıyor.



Atilla'nın 16. doğum gününü kutladıklarını belirten sahibi, "Ona çok sayıda hediye gönderen oldu. Bazı taraftarlar yemek bağışlayıp, bağışlayamayacaklarını sordu. Bu güzeldi. Onu kafesinden çıkardım ve bir mum yaktım, taze kesilmiş bir güvercin ikram ettim. Bir de oyuncak fil gelmişti, onu 3 gün içinde parçaladı" dedi.









Güney Kore'de lig başladı!



