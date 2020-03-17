Koronavirüs salgını: Bir kişi, virüse iki kez yakalanabilir mi? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgını: Bir kişi, virüse iki kez yakalanabilir mi? - Son Dakika

Koronavirüs salgını: Bir kişi, virüse iki kez yakalanabilir mi?

6 saat önce

İngiltere'de bilim insanları, koronavirüsle mücadele için hükümetin bilim başdanışmanı tarafından gündeme getirilen 'sürü bağışıklığı' stratejisi kapsamında, bu hastalığa yakalanan kişilerin ikinci kez virüs kapma ihtimali olup olmadığını tartışıyor.

Koronavirüs salgını: Bir kişi, virüse iki kez yakalanabilir mi?, System.String[]

İngiltere'de bilim insanları, koronavirüsle mücadele için hükümetin bilim başdanışmanı tarafından gündeme getirilen 'sürü bağışıklığı' stratejisi kapsamında, bu hastalığa yakalanan kişilerin ikinci kez virüs kapma ihtimali olup olmadığını tartışıyor.

Başdanışman Patrick Vallance, geçen hafta 'sürü bağışıklığının' hükümetin koronavirüsle mücadele stratejisinin bir parçası olduğunu ima etmiş ve nüfusun yüzde 60'ının hastalığa yakalanmasıyla toplumsal bir bağışıklık geliştirilebileceğini söylemişti.

Japonya'da geçen ay, iyileştiği açıklanan bir koronavirüs hastasının testlerinin yeniden pozitif çıktığının açıklanması bilim insanları arasında şaşkınlık yaratmış ve endişeye neden olmuştu.

Patrick Vallance ve Başbakan Boris Johnson'ın sağlık konularındaki başdanışmanı Prof. Chris Whitty'ye dün, Japonya'daki bu vakanın ne anlama geldiği ve bu örnek sonrasında sürü bağışıklığının hala mümkün olup olmadığı soruldu.

Vallace, bazı kişilerin ikinci kez enfeksiyon hastalıklarına yakalanabildiğini ancak bunun nadir görülen bir durum olduğunu söyledi. Vallace, bunun koronavirüste de görülebileceğine dair bir bulgu olmadığını öne sürdü.





Prof. Whitty de uzun dönemli bir bağışıklık söz konusu olmasa bile normalde kısa dönemli bir bağışıklık görüleceğini söyledi.

'Yaralarda tekrar eden vakalar'

Leeds Üniversitesi öğretim üyesi, viroloji uzmanı Prof. Mark Harris ise yeniden enfeksiyonun çok olası olmadığını ancak bilimsel literatürde hayvanlarda; özellikle de yarasalarda tekrar eden koronavirüs vakaları olduğuna ilişkin veriler olduğunu vurguladı.

Brighton ve Sussex Tıp Fakültesi'nden Prof. Jon Cohen ise şunları söyledi:

"Bu sorunun yanıtını henüz bilmiyoruz. Çünkü elimizde henüz bir antikor testi yok. Fakat genel anlamda, diğer viral enfeksiyonlara dayanarak hastalığa yakalanan bir kişinin bağışıklık geliştireceğini ve yeniden aynı hastalığı geçirmeyeceğini söyleyebiliriz. Her zaman istisnalar olabilir ve bu da makul bir beklentidir."

İngiltere, Japonya, Sağlık, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kaza Tashima da koronavirüse yakalandı
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı         
16:23
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye         
16:00
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni koronavirüs tehdidi bitene kadar askıya aldı. Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni koronavirüs tehdidi bitene kadar askıya aldı.         
15:53
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp         
14:42
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı         
14:42
İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı         
14:26
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor         
14:23
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor         
12:04
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti         
07:58
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı         
23:35
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 19:39:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgını: Bir kişi, virüse iki kez yakalanabilir mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]