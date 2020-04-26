Koronavirüs salgını sebebiyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Ekvador'da ailesine öldüğü haber... - Son Dakika
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Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgını sebebiyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Ekvador'da ailesine öldüğü haber... - Son Dakika

Koronavirüs salgını sebebiyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Ekvador'da ailesine öldüğü haber...

58 dakika önce

Ekvador'daki Covid-19 hastası Alba Maruri'nin öldüğünü söyleyen hastane görevlileri, ailesine "küllerini" gönderdi.

Koronavirüs salgını sebebiyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Ekvador'da ailesine öldüğü haber..., System.String[]

Ekvador'daki Covid-19 hastası Alba Maruri'nin öldüğünü söyleyen hastane görevlileri, ailesine "küllerini" gönderdi. Ardından, küllerin karıştığı ve Maruri'nin yaşadığı ortaya çıktı.

Mart ayında Alba Maruri'nin ailesine, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Ardndan eve Maruri'ye ait olduğu belirtilen küller gönderildi.

Ancak o sırada aslında komada olan Maruri, perşembe günü komadan çıktı. Kendisiyle ilgilenen doktorlardan kız kardeşini aramalarını istedi.

Maruri'nin telefonuyla büyük bir şaşkınlık yaşayan ve sevinçten çılgına dönen aile, kendilerine gönderilen küllerin kime ait olduğunu merak ediyor.

Hastane, Maruri'nin fotoğrafını da eklediği bir sosyal medya paylaşımıyla karışıklık için özür diledi.

Maruri, Ekvador'da Covid-19 salgınının ülkedeki merkezi olan Guayaquil'de yaşıyor.

Ülkede salgın, sağlık sisteminin neredeyse çökmesine yol açtı. 22 binden fazla vakanın tespit edildiği ülkede 600'den fazla ölüm bildirildi. Ancak hastaneye götürülemeyen birçok kişinin de evlerinde hayatını kaybettiği ve cenazelerin de alınamadığı belirtiliyor.

Yerel gazete El Comercio'ya göre, Maruri mart ayında solunum zorluğu ve yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı. 27 Mart'ta ailesine, öldüğü bildirildi. Morgda cenazeyi görmeye giden aileye, virüsün bulaşmasını engellemek için, cenaze uzaktan gösterildi.

Cenazeyi gören Maruri'nin yeğeni Jaime Morla, yetkililere, "Tam göremese de cenazenin teyzesine ait olduğunu düşündüğünü" söyledi.

Ardından Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Morla, "Yüzüne bakmaktan çok korkmuştum. Bir buçuk metre mesafedeydim. Aynı saç şekli, aynı ten rengine sahip bir kadındı gördüğüm."

Cenaze bunun üzerine yakıldı ve külleri aileye gönderildi.

Ancak perşembe günü bilinci açılan Maruri, ismini söylediğinde doktorlar büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından kız kardeşinin telefon numarasını doktorlara verdi ve aradıklarında aynı şaşkınlığı kız kardeşine yaşatmış oldu.

Hastaneden bir ekip aileyi evlerinde ziyaret ederek bizzat da özür diledi. Aileye, "Salgın sebebiyle hastanenin tam bir kaos içinde olduğunu ve çok büyük ölüm ve vaka sayılarıyla başa çıkmaya çalıştığını" söylediler.

Kız kardeşi Aura, "Bu mucizeydi. Yaklaşık bir aydır öldüğünü sanıyorduk. Düşünün! Üstelik başka birinin külleri bende" diyor.

Aile, karmaşanın giderilmesini ve cenazenin yakılması için ödedikleri ücretin iade edilmesini talep ediyor.

Maruri, öldüğünü sandıkları için ailesinin yatağını da attığını ve yeni yatak almak zorunda kaldığını da ekliyor.





Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 01:15 

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