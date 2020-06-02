Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 585'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 32 bin 325 testten 786'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 22 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 585 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 129 bin 921'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 32 bin 325 test yapıldı, 786 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirirken, 974 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44, toplam vaka sayısı 165 bin 555, toplam vefat sayısı 4 bin 585, toplam yoğun bakım hasta sayısı 633, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 271, toplam iyileşen hasta sayısı 129 bin 921 oldu.

'DAHA İYİ TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" değerlendirmesinde bulundu.