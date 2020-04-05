"Koronavirüs sessizliği"
6 saat önce
Eskişehir'in işlek caddelerinden detay görüntüler ESKİŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir kent merkezinde Vilayet Meydanı'na çıkan caddelerin sakin olduğu gözlendi.
Eskişehir'in işlek caddelerinden detay görüntüler ESKİŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir kent merkezinde Vilayet Meydanı'na çıkan caddelerin sakin olduğu gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:41 Kaynak: AA
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