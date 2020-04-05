"Koronavirüs sessizliği" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koronavirüs sessizliği' - Son Dakika

"Koronavirüs sessizliği"

6 saat önce

Eskişehir'in işlek caddelerinden detay görüntüler ESKİŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir kent merkezinde Vilayet Meydanı'na çıkan caddelerin sakin olduğu gözlendi.

Eskişehir'in işlek caddelerinden detay görüntüler ESKİŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir kent merkezinde Vilayet Meydanı'na çıkan caddelerin sakin olduğu gözlendi.

Koronavirüs sessizliği

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:41 Kaynak: AA

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Son Dakika

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