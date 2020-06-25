Koronavirüs sonrası şirketlerde insan kaynakları anlayışı değişti - Son Dakika

Koronavirüs salgını sonrası çalışanlarının yeni şartlara uyum sağlamasını isteyen şirketler, insan kaynakları anlayışını değiştirip işveren markası yatırımlarına yöneldi. Bu kapsamda işveren markası ağı olan OneAgent, Türkiye'deki yıllık 15 milyon Euro'luk pazar için Terfi İşveren Markası Ajansı ile anlaşma yaptı.

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada iş ve çalışma anlayışlarını değiştirirken çalışanların eski motivasyonlarına kavuşmaları ve yeni şartlara uyum sağlamaları için global şirketler harekete geçti. Başta Avrupa merkezli firmalar olmak üzere birçok global şirket, çalışanlarının motivasyonlarını tekrardan sağlamak ve eski çalışma verimliliklerine ulaşabilmek için işveren markası bütçelerini artırdı. Bu kapsamda çalışanlarına yönelik hizmet üreten işveren markası iletişim ajansları ile çalışmaya başladı. Firmalar, Türkiye'de son yıllarda oldukça yaygınlaşan işveren markası kavramı kapsamında insan kaynakları fonksiyonlarına geçmişe göre daha fazla önem vermeye başladı. Çalışma ortamlarını iyileştirme ve en iyi iş yeri olma yolunda çalışmalar yapmaya başladı.

YILLIK 15 MİLYON EURO'LUK PAZAR

Koronavirüs salgınının ve şirketlerin insan kaynakları anlayışının değişmesinin ardından işveren markası ağı OneAgent, Türkiye'ye adım attı. OneAgent'ın 15 milyon Euro'luk Türkiye pazarındaki iş ortağının Terfi İşveren Markası Ajansı olacağı açıklandı. Potansiyel çalışanların şirketlere katılmasını teşvik eden, çalışanların iş yerine sadakatini ve çalışma mutluluğunu hedefleyen çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Yeni çalışma düzeninde yeni iletişim stratejileri geliştirmek için işveren markası yatırımlarının artırıldığını söyleyen Terfi İşveren Markası Ajansı Başkanı Mehmet Onur , "Pandemi ile birlikte değişen iş anlayışları ve çalışan psikolojisindeki erozyonlar yeni bir dönemi önümüze getirdi. Şirketlerin insan kaynakları kavramına bakışları Avrupa'da kısa süre içinde hızla değişmek zorunda kaldı. Şirketler çalışanlarının eski verimlilik seviyelerine yeniden ulaşmak ve yeni çalışma düzeninde yeni iletişim stratejileri geliştirmek için işveren markası yatırımlarını artırdı. Avrupa ülkelerinde başlayan bu büyük değişim Türkiye'de de yaşanmaya başladı. OneAgent, uzun süredir süren görüşmeler sonucunda uluslararası standartlarının tümünü karşıladığımızı onaylayarak, Türkiye'de bizimle birlikte yürümek istedi. Global bir ağın içinde olmak bize gurur verdi. Önümüzdeki dönemde OneAgent'dan aldığımız güçle Türkiye'nin güçlü global markalarına da dünyanın her yerinde yerel yaklaşımla işveren markası iletişim hizmetleri vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ülkemizde şu anda yıllık 15 milyon Euro civarında ekonomi oluşturan işveren markası iletişim pazarının, önümüzdeki üç yıl içerisinde yıllık 50 milyon Euro'ya ulaşması bekleniyor. Dünya çapında yaklaşık 5 milyar Euro'nun üzerinde bir iş hacmi oluşturan işveren markası pazarının söz konusu pazar ile ilişkili etkinlik, eğlence, danışmanlık, reklam tanıtım gibi alanlar da değerlendirildiğinde yaklaşık 12 milyar Euro'luk bir sirkülasyona ulaştığı bildiriliyor.