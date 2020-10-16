Koronavirüs: WHO Remdesivir'in Covid-19 tedavisinde işe yaramadığını açıkladı, ilaç şirketi Gilead itiraz etti - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ABD Başkanı Donald Trump'ın da koronavirüs tedavisinde kullandığı Remdesivir adlı ilacının Covid-19 tedavisinde iyileşme ihtimaline veya hastanede kalma süresine bir etkisinin olmadığını açıkladı. İlacı üreten Gilead şirketi bulgularta

Koronavirüs tedavisi için ilk kullanılmaya başlayan ilaçlardan biri olan Remdesivir'in yanı sıra hidroksikolorokin, HIV ilaçları lopinavir ile ritonavir ve inferon adlı ilaçların etkilerini 30 ülkede 11 bin 266 yetişkin üzerinde gözlemleyen WHO, bu ilaçların ölüm oranı veya hastanede kalma süresi üzerinde hiçbir etkisi olmadığını veya çok az etkisi olduğunu duyurdu.

Remdesivir ilk olarak ebola ile mücadele için piyasaya sürülmüştü.

WHO'nun deneyi henüz diğer bilim insanları tarafından denetlenip onaylanmadı.

Gilead 1062 kişi üzerinde yaptığı ve sonuçlarını bu ay açıkladığı deneyde Remdesivir'in tedavi süresini beş gün kısalttığı belirtiliyordu.

WHO'nun bulgularına itiraz eden Gilead, Reuters'a yaptığı açıklamada "WHO verileri tutarsız gözüküyor. Akademik dergilerde yayımlanan, kontrol edilmiş araştırmalara Remdesivir'in etkisini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Analiz: BBC Sağlık Muhabiri James Gallagher

WHO verilerinde bir miktar muamma olsa da araştırma Remdesivir'in tedaviye ciddi katkısı olabileceği fikrini kesinlikle reddediyor ve hayat kurtarıcı hiçbir etkisi olmadığı konusunda da açık bulgular olduğunu belirtiyor.

WHO'ya göre ilaç solunum cihazına bağlı insanların sayısını azaltmaya da yardımcı olamıyor.

Dünya çapında doktorlar hastalarına, koronavirüs salgını öncesi piyasaya çıkmış bu ve benzeri antiviral ilaçlardan veriyordu.

Araştırmada hayat kurtarmada etkisi olan tek ilacın deksametazon adlı eski bir streoid olduğu görüldü.

Bilim insanları bu noktadan sonra laboratuvarda üretilmiş antikorlar ve yeni geliştirilmiş, henüz test edilmemiş antiviral ilaçlara odaklanacak.

Tıp camiasındaki esas endişe ise, bu yeni ilaçların pahalı olma ihtimali. Bu durumda bu ilaçlara kimin erişebileceği, devletlerin bunları vatandaşlarına dağıtıp dağıtmayacağı tartışma konusu olacak.

WHO ise hidroksikolorokin ve HIV ilaçları lopinavir ile ritonavir deneylerini, bu ilaçlarının bir etkilerinin olmadığının kesinleşmesi üzerine Temmuz ayında sonlandırdıklarını, diğer ilaçlar üzerindeki deneylere 500'den fazla hastanede devam ettiklerini belirtti.

Örgütün kıdemli bilim insanlarından Soumya Swaminathan, bundan sonraki süreçte monoklonal antikorlar, immünomodülatörler ve son aylarda çıkan yeni antiviral ilaçlar üzerindeki deneylerinin süreceğini açıkladı.