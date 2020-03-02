"Koronavirüs yabancılara gayrimenkul satışını etkileyecek" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Koronavirüs yabancılara gayrimenkul satışını etkileyecek' - Son Dakika Ekonomi

"Koronavirüs yabancılara gayrimenkul satışını etkileyecek"

15 dakika önce

Koronavirüsün küresel anlamda yabancıya gayrimenkul satışlarına olumsuz şekilde yansıması bekleniyor.

Koronavirüsün küresel anlamda yabancıya gayrimenkul satışlarına olumsuz şekilde yansıması bekleniyor.


Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan koronavirüsün global piyasalarda yabancılara olan gayrimenkul satışlarını önemli derecede etkileyeceğini belirtti.


Virüsün ülkelere göre yabancılara satışı farklı derecelerde etkileyeceğini belirten Akdoğan "Örneğin ülkemizde son aylarda özellikle Çin'den gelen yatırımcıların planlamaları virüs engeline takıldı. 2020 yılı Ocak ayında 78 konut alan Çin'lilere satışların daha da artmasını bekliyorduk. Bunun yanı sıra Ocak'ta 678 satış yaptığımız, 2019 yılında ise toplamda 5 bin 423 satış gerçekleştirdiğimiz İran'lılar için ise satış süreçlerinde düşüşler görülebilecek" dedi.


"Türkiye ön plana çıkabilir"


Uygulanan önlem ve politikalar ile virüsün ülkemizde de görülmemesinin sağlanmasının yabancıların gayrimenkul yatırımlarını artırmalarına da imkan sağlayabileceğini belirten Akdoğan, "Eğer bizler virüse karşı aldığımız tedbirler ile bir örnek teşkil edebilirsek, yabancı yatırımlar açısından bu durumumuz avantaj olabilir" dedi. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Hakan Akdoğan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güney Kore'ye koronavirüs yayılmasından sorumlu tarikat lideri özür diledi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi Marmaray'da 8 dakika aralıklarla yapılan Zeytinburnu-Söğütlüçeşme seferleri Maltepe'ye kadar uzatıldı Petkim'den 3,4 milyon ton üretimle tarihi rekor

Son Dakika Haberleri
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı
14:05 Hadise cephesinde neler yaşandı?
12:56 Model Rezan Sinjari: "En güvenli ülke Türkiye"
12:15 YouTuber Uras Benlioğlu'nun aracında yangın çıktı
12:00 Selda Bağcan 8 bin 200 Euro'sunu çalan teknisyeni affetti ama..

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 14:28:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Koronavirüs yabancılara gayrimenkul satışını etkileyecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]