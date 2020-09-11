KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞEN TIP ÖĞRENCİSİ MERVE MERCAN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Konya'da koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Merve Mercan toprağa verildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, 45 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkınca, intern olarak görev yaptığı fakülte hastanesinde tedaviye alındı. Tedavisinden 5 gün sonra da immün (bağışıklık) yetmezliği teşhisi kondu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Merve Mercan, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşam mücadelesini kaybetti. Genç doktor adayı Mercan'ın cenazesi dün İstanbul'a getirildi. Mercan'ın cenazesi Çekmeköy Gasilhanesi'ndeki işlemlerin ardından Beykoz Baklacı mezarlığında toprağa verildi. Anne Bediha Mercan'ın da sağlık teknikeri olduğu belirtilirken, cenaze işlemleri sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.