Koronavirüsün ilk pikinde sokağa çıkma kısıtlamaları sayesinde iş sahibi oldular - Son Dakika

HATAY'da yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dönemde, evde karantinadayken hobi olarak dekoratif süs eşyası ve hediyelik eşya tasarımı öğrenen ev kadınları Sedef Kanal ile Berna Karadağ, ürünlerinin ilgi görmesi üzerine atölye açarak meslek sahibi oldu.

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye 'de de koronavirüsün hızla yayılması üzerine belirli dönemlerde sokağa çıkma kısıtlamaları oldu. Virüsün ilk pik yaptığı dönemde karantinada oldukları evde çok fazla vakit geçiren ev hanımları Sedef Kanal ve Berna Karadağ, çeşitli el işi ürünleri tasarlamaya başladı. Yaptıkları sukulent-kaktüs saksıları, seramik heykeller, hediyelik eşyalar ve magnetleri çok beğenilen iki arkadaş, bir süre çevresindeki arkadaşlarına ve sosyal medyada satış yaptı. Hobileri sayesinde meslek sahibi olan ve para kazanan Kanal ve Karadağ, daha sonra Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde atölye kurarak tam zamanlı ticarete başladı.'BUNUN HAYALİNİ KURUYORDUK'Atölyede beraber çalıştığı ve ortak olduğu Berna Karadağ ile daha önce bunun hayalini kurduklarını ifade eden Sedef Kanal, hayallerine ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karantina sürecinde başladıkları bu işle ilgili daha önce hiçbir eğitim almadıklarını belirten Kanal, "İyi ki başlamışız. Buradaki asıl amacımız, halka hitap ederek ev ekonomisine katkı sunmak. Arkadaşımla ayrı yerlerde, ayrı zamanlarda bu hayali kuruyorduk. Bunu konuşarak, birbirimize iyi enerji verdiğimize inandığımız için bu işe başlamaya karar verdik? dedi.'TALEPLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ'Yeni açtıkları işletmede ürünlerin çok beğenildiğini söyleyen Berna Karadağ ise çeşitli ürünler için sipariş aldıklarını ve bunlara yetişmeye çalıştıklarını dile getirdi. Kadınlara kendi ayakları üzerinde durabildiğini göstermek istediklerini belirten Karadağ, atölyede üretimi yaptıkları ürünler ile ilgili "Çeşitli sukulent ve kaktüs saksıların dökümünü yapıp çeşitli renklerle boyuyoruz. Gelin çiçekleri ve kapı süsleri yapıyoruz. Doğum, nişan ve nikah gibi özel günler için magnetler hazırlıyoruz" diye konuştu.

Girişimci ev hanımları, çevre esnaf ve vatandaşlar tarafından da büyük destek görüyor.