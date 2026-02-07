Koroner Arter Cerrahisi Sempozyumu Antalya'da Toplandı - Son Dakika
Sağlık

Koroner Arter Cerrahisi Sempozyumu Antalya'da Toplandı

07.02.2026 14:03
Antalya'da düzenlenen sempozyumda cerrahlar, eğitim ve yenilikleri paylaşarak deneyimlerini artırdı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Tıp Fakültesi tarafından Antalya'da düzenlenen "Koroner Arter Cerrahisi Sempozyumu"nda kalp damar cerrahları bir araya geldi.

SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (EAH) düzenlenen sempozyumun ilk gününde endoskopik safen çıkarma ve endovasküler uygulaması gerçekleştirildi.

İkinci gün ise Cumhuriyet Salonu'nda farklı illerden gelen cerrahların katılımıyla oturumlar gerçekleştirildi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, yaptığı konuşmada, cerrahların özel insanlar olduğunu söyledi.

Kardiyovasküler cerrahların çok daha sabırlı olduğunu ve 9 saat süren operasyonlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Özkan, Antalya'da en iyi sağlık hizmetini sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Sempozyum Başkanı SBÜ Antalya EAH Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ümit Yener de Ankara, İstanbul, Isparta, Burdur başta olmak üzere farklı illerden 70 kalp damar cerrahının sempozyuma katıldığını kaydetti.

Aynı zamanda asistan ve hemşirelerin de katılım sağladığını ifade eden Yener, "Öncelikle kurs yaptık. Hem damar çıkarma kursu hem asistanlarımızın eğitim pratiği için damara erişim kursu düzenledik. Hastanemiz için Antalya'mız için de çok önemli bir kurs. Çünkü sadece İstanbul'da yapılan kursları biz sempozyumla Antalya'mıza getirdik." diye konuştu.

Yener, sempozyumun panellerle devam ettiğini ve 12 uzman hocanın bilgi ve tecrübesini paylaştığını belirterek, katılımcıların birbirinin tecrübesinden faydalanma imkanı yakaladığını dile getirdi.

Sempozyumun temasının "Koroner arter cerrahisi" olduğunu aktaran Yener, "Çünkü koroner kalp hastalığı hem ülkemizde hem de dünyada ölümlerin yüzde 40-45'ini oluşturuyor. Ülkemizde her yıl yaklaşık 250 bin kişi koroner kalp hastalığından hayatını kaybediyor. Biz de yenilikleri ve tecrübeyi konuşarak, asistanlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Bülent Rabuş da koroner arterin kardiyovasküler sistemde en çok ameliyat yaptıkları cerrahilerden biri olduğu bilgisini paylaşarak, sempozyuma çok iyi hazırlandıklarını anlattı.

Antalya EAH Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras ise hastanelerinde yıllık 300'ün üzerinde koroner arter cerrahisi uygulandığını, iki ameliyat odasında hizmet verdiklerini kaydetti.

Hastanede 400 uzman hekim, 200'ün üzerinde akademisyen, 600'ün üzerinde asistan olmak üzere 4 bin 500 sağlık çalışanıyla hizmet verdiklerini aktaran Aras, yılda 80 bin ameliyat yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Koroner Arter Cerrahisi Sempozyumu Antalya'da Toplandı

