Korsanlar tarafından rehin alınan denizcinin babası konuştu - Son Dakika

Korsanlar tarafından rehin alınan denizcinin babası konuştu

24.01.2021 13:18

Korsanlar tarafından rehin alınan denizcinin babası konuştu Kaçırılan Ordulu denizci Hamza Orhan'ın denizci babası Sezai Orhan: "Denizlerde son stajıydı, aybaşında eve dönecekti" Gine Körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisinde bulunan Ordulu gemicinin babası konuştu.

Korsanlar tarafından rehin alınan denizcinin babası konuştu

Kaçırılan Ordulu denizci Hamza Orhan'ın denizci babası Sezai Orhan:

"Denizlerde son stajıydı, aybaşında eve dönecekti"

ORDU - Gine Körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisinde bulunan Ordulu gemicinin babası konuştu. Kaçırılan Hamza Orhan'ın denizci babası Sezai Orhan, oğlunun denizde son turu olduğunu ifade ederek, olayın gerçekleştiği bölgenin tehlikeli olduğunu söyledi.

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, dün silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de kaçırıldı. Korsanların kaçırdığı gemicilerin arasında Fatsa ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Hamza Orhan'ın da yer aldığı öğrenildi.

İstanbul ve Londra merkezli gemi şirketinden yapılan ilk açıklamada, Lagos'a yaklaşık 180 mil açıkta seyreden ve 19 mürettebata sahip Türk gemisine yönelik saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin kaçırıldığı ve 3 kişinin ise gemide bırakıldığı belirtildi.

"Denize 4 buçuk ay önce gitmişti"

Kaçırılan mürettebatın içerisinde bulunan Ordulu denizci Hamza Orhan'ın denizlerdeki stajın son turu olduğu ve sonrasında aynı şirkette kaptan olarak göreve başlayacağı öğrenildi. Hamza Orhan'ın, yine kendisi gibi denizci olan babası Sezai Orhan, yaşadıkları korku ve endişeyi İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Baba Sezai Orhan, "Oğlumla en son dün sabah görüştük. Bize, 'yatmaya gidiyorum' diyen bir mesaj gönderdi. Sonrasında da görüşmemiz yok. Zaten o görüşmeyi de mesaj olarak yaptık. Öncesinde de Nijerya'daydı, malı tahliye ettikten sonra kalkıyorlar ve yük alıp yola koyuluyorlar. Oradan da geçerken korsanlar tarafından alıkoyuluyorlar. Oğlum zaten devamlı o taraflarda çalışıyorlardı. Sürekli o taraflara gidiyorlardı. Son seferiydi, aybaşında da gelecekti. Oraya gideli de yaklaşık 4 buçuk ay oldu. Kendisi stajyerdi, ancak kaptan olarak devam edecekti" dedi.

"Olayın olduğu yer sıkıntılı bir bölge, zamanında bizim gözümüzün önünde de başka gemiler korsanlar tarafından kaçırılmıştı"

Kendisinin de denizci olduğunu hatırlatan baba Sezai Orhan, "Benim gitmediğim ülke çok azdır. Ben de o taraflardan çok geçtim. Gözümüzün önünde başka gemilerin korsanlar tarafından kaçırıldığını da gördük. Orası sıkıntılı bir bölge. Devlet büyüklerimizden isteğim, en yakın zamanda oğlumun ve diğer arkadaşlarının ailelerine kavuşmasını temenni ediyorum. Devletimizden bu konuda yardım bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıklarımızdan yardım bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Korsanlar tarafından rehin alınan denizcinin babası konuştu
Korsanlar tarafından rehin alınan denizcinin babası konuştu
Korsanlar tarafından rehin alınan denizcinin babası konuştu
Korsanlar tarafından rehin alınan denizcinin babası konuştu

Münir Karaloğlu, Ordu, Gine, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korsanlar tarafından rehin alınan denizcinin babası konuştu - Son Dakika


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