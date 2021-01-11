Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi - Son Dakika

Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi

11.01.2021 12:46

Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi Şanlıurfa'da üretim istasyonunda korunan "Gazella gazella" türü ceylanlar, havadan görüntülendi.

Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da üretim istasyonunda korunan "Gazella gazella" türü ceylanlar, havadan görüntülendi.

Şanlıurfa dağlarında yaşayan "Gazella gazella" türü ceylanlar, Eyyübiye ilçe kırsalında bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürlüğüne bağlı üretim istasyonunda korunuyor. Üretme istasyonunda büyük bir özenle korunan narin hayvanlar, aralıklarla 15 bin hektar büyüklüğündeki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına bırakılıyor. Alanda üreyen ceylanlar, peyderpey Türkiye'nin dört bir tarafındaki dağlarda yaşam sürmeleri için gönderiliyor. Merkezde foto kapan, güvenlik ekipleri, kamera ve dronlarla korunan ceylanlar ile ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, kenttin ceylanlar ile anılması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Merkezde 211 ceylanın korumasının yanında, yaban hayatı geliştirme sahasında da 379 adet ceylanın korunduğunu aktaran Çiçek, ceylanlara zarar verilmemesi için uyarıda bulundu.

"Ceylanlar 7 gün 24 saat koruma altında"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, ceylanların korunması ile ilgili açıklamasında, "Bulunduğumuz yer, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kızılkuyu Ceylan Üretim İstasyonudur. Yaban hayatı geliştirme sahamız 22 hektar alana sahiptir. 15 bin hektar da yaban hayatı geliştirme alanına sahibiz. Ceylan üretim alanımızda 211 adet ceylanımız bulunuyor. Alanı çevrili olan sahamızda ceylanlarımız 7 gün 24 saat saha bekçilerimiz, av koruma bekçisi arkadaşlarımız tarafından korunmaktadır. Bunu yaparken arkadaşlarımız gece gündüz canları pahasına çalışmalar yürütüyorlar. Bu güvenliği sağlarken, çevre halktan ve emniyet güçlerinden de destek alıyoruz. Kesinlikle kaçak avcılığa müsaade etmiyoruz. İstasyonumuzda bulunan 211 ceylanımızın dışında, yaban hayatı geliştirme sahamızda da yapılan envanter çalışması ile 379 adet ceylanımızın olduğunu tespit ettik. Bu ceylanlarımız arasında 109 adedi erkek, 198 adedi dişi, 72 adedi de yavru olarak tespit edilmiştir. Sahamızın korunması güvenlik ekiplerimizin dışında çeşitli noktalara konulan foto kapanlarımız ile de yapılıyor. Ayrıca yılbaşında aldığımız dronlarla da hem ceylanlarımızı havadan izleme hem de kaçak avcıları izlemede kullanacağız. Vatandaşlarımız dışarda bir ceylanla karşılaştığında Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi vermelerini istiyoruz. Bunun için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ceylanla ilgili ihbarı verebilirler. Orada bulunan arkadaşlarımız anında gerekli işlemleri başlatacaktır ve bölgeye ekip sevk edilecektir. Burada temel amacımız ceylanlarımızın popülasyonlarını artırmak ve dağlarda ceylanlarımızın neslini korumaktır" ifadelerini kullandı.

Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi
Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi
Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi
Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi
Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Parklar, Şanlıurfa, Yaban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi - Son Dakika


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