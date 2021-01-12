Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi - Son Dakika

Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi

12.01.2021 00:58
Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi, System.String[]

Şanlıurfa'da üretim istasyonunda korunan "Gazella gazella" türü ceylanlar, havadan görüntülendi.

Şanlıurfa'da üretim istasyonunda korunan "Gazella gazella" türü ceylanlar, havadan görüntülendi.

Şanlıurfa dağlarında yaşayan "Gazella gazella" türü ceylanlar, Eyyübiye ilçe kırsalında bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürlüğüne bağlı üretim istasyonunda korunuyor. Üretme istasyonunda büyük bir özenle korunan narin hayvanlar, aralıklarla 15 bin hektar büyüklüğündeki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına bırakılıyor. Alanda üreyen ceylanlar, peyderpey Türkiye'nin dört bir tarafındaki dağlarda yaşam sürmeleri için gönderiliyor. Merkezde foto kapan, güvenlik ekipleri, kamera ve dronlarla korunan ceylanlar ile ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, kenttin ceylanlar ile anılması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Merkezde 211 ceylanın korumasının yanında, yaban hayatı geliştirme sahasında da 379 adet ceylanın korunduğunu aktaran Çiçek, ceylanlara zarar verilmemesi için uyarıda bulundu.

"Ceylanlar 7 gün 24 saat koruma altında"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, ceylanların korunması ile ilgili açıklamasında, "Bulunduğumuz yer, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kızılkuyu Ceylan Üretim İstasyonudur. Yaban hayatı geliştirme sahamız 22 hektar alana sahiptir. 15 bin hektar da yaban hayatı geliştirme alanına sahibiz. Ceylan üretim alanımızda 211 adet ceylanımız bulunuyor. Alanı çevrili olan sahamızda ceylanlarımız 7 gün 24 saat saha bekçilerimiz, av koruma bekçisi arkadaşlarımız tarafından korunmaktadır. Bunu yaparken arkadaşlarımız gece gündüz canları pahasına çalışmalar yürütüyorlar. Bu güvenliği sağlarken, çevre halktan ve emniyet güçlerinden de destek alıyoruz. Kesinlikle kaçak avcılığa müsaade etmiyoruz. İstasyonumuzda bulunan 211 ceylanımızın dışında, yaban hayatı geliştirme sahamızda da yapılan envanter çalışması ile 379 adet ceylanımızın olduğunu tespit ettik. Bu ceylanlarımız arasında 109 adedi erkek, 198 adedi dişi, 72 adedi de yavru olarak tespit edilmiştir. Sahamızın korunması güvenlik ekiplerimizin dışında çeşitli noktalara konulan foto kapanlarımız ile de yapılıyor. Ayrıca yılbaşında aldığımız dronlarla da hem ceylanlarımızı havadan izleme hem de kaçak avcıları izlemede kullanacağız. Vatandaşlarımız dışarda bir ceylanla karşılaştığında Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi vermelerini istiyoruz. Bunun için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ceylanla ilgili ihbarı verebilirler. Orada bulunan arkadaşlarımız anında gerekli işlemleri başlatacaktır ve bölgeye ekip sevk edilecektir. Burada temel amacımız ceylanlarımızın popülasyonlarını artırmak ve dağlarda ceylanlarımızın neslini korumaktır" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Parklar, Şanlıurfa, Yaban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez
Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak? Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak?         
01:05
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi         
00:17
Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış         
00:02
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi         
21:06
Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı         
20:54
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu         
11:39
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 02:01:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koruma altındaki ceylanlar havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei