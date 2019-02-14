Koruma Altındaki Hayvanları Avlayana 31 Bin 943 TL Para Cezası
1 saat önce
Bartın'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda ele geçirilen koruma altındaki kızıl geyik ve karacaları avlayan şahsa toplamda 31 bin 943 TL ceza kesildi.
Bartın
'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda ele geçirilen koruma altındaki kızıl geyik ve karacaları avlayan şahsa toplamda 31 bin 943 TL ceza kesildi.
Bartın'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gökçekıran köyünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda M.Ö. isimli şahsın evine baskın yapıldı. Çeşitli uyuşturucu ve silahların bulunduğu evde 4 adet karaca, 1 adet kızıl geyik, 5 adet yaban domuzu dişi ve 1 adet yeni avlanmış çulluk da bulundu. Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü bildirilmesinin ardından M.Ö.'ye 31.420 TL tazminat, 773 TL idari yaptırım cezası uygulandı. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:17 Kaynak: İHA
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