Koruma altındaki tarihi bina çöktü, korku dolu anlar yaşandı

Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olayda, o sırada cadde ve sokakta kimsenin olmayışı büyük bir facianın önüne geçti

MERSİN - Mersin'de koruma altındaki tarihi bina büyük bir gürültü ile çöktü. Korku dolu anların yaşandığı ve güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olayda, şans eseri kimse yaralanmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi Cemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde caddede üzerinde bulunan koruma altındaki 2 katlı tarihi bina, bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökmeyle birlikte yol trafiğe kapanırken, şans eseri bölgeden hiçbir araç ve insanın geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Duydukları gürültü ile korku içinde dükkanlarından çıkan çevredeki esnaf ve vatandaşlar, durumu yetkililer bildirdi. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri, çift yönlü trafiğe açık olan yolun giriş ve çıkışını şeritlerle kapatarak önlem aldı. Çöken binanın enkazı, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kaldırıldı. Binanın çevresindeki güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yol trafiğe açıldı.

"Birşey yapamadığımız için daha da göçecektir"

Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan binanın sahiplerinin avukatı Şemsettin Demirhan, "1950'li yıllarda yapılmış bir bina. Koruma kararı verilmiş bir bina. Burası ikisi tek bir arsa iken sonra ikiye bölünmüş. Şu anda binanın üst tarafı göçtü. Zemin katta göçecek. Göçmeden dolayı kimseye bir şey olmadı. Biz dokunamıyoruz çünkü koruma kararı olduğu için çivi çaksak bile ceza alırız. Öyle olunca bu hale geldi. Büyük ihtimalle yine daha da göçecek, bir şey yapamıyoruz" dedi.

Çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan binanın çökme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere göre Mersin'in en işlek caddelerinden biri üzerinde yer alan tarihi binanın üst katı, bir anda büyük bir gürültü yola çöküyor. Olay sırasında yolda ve caddede kimsenin olmayışı ise büyük bir facianın önüne geçiyor. Önce bir tahtanın düşmesiyle başlayan göçükte, daha sonra binanın diğer kalan bölümleri de yola devriliyor. Göçmenin etkisiyle büyük bir toz bulutu etrafı kaplarken, çevredeki esnaf korkuyla dışarı çıkıyor.