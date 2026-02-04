Köse-Gelin Geleneği Muradiye'de Yaşatılıyor - Son Dakika
Kültür Sanat

Köse-Gelin Geleneği Muradiye'de Yaşatılıyor

Köse-Gelin Geleneği Muradiye\'de Yaşatılıyor
04.02.2026 11:35
Muradiye'de 'köse-gelin' geleneği, yardımlaşma ve eğlence için sürdürülüyor; ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde "köse-gelin" geleneğini yaşatan mahalle sakinleri, hem kış gecelerini eğlenceli hale getiriyor hem de yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiliyor.

Yörede yıllardır oynanan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan "köse-gelin" geleneği, Kemerköprü Mahallesi'nde yaşayanlar tarafından sürdürülüyor.

Oyunda ot ve yünden hazırlanan kostümü giyen "köse"nin eşiyle mahalledeki evleri dolaşarak un, şeker, yağ, bakliyat gibi gıda maddeleri ve para topluyor.

Mahalle sakinleri de "köse"nin topladığı para ve gıda maddelerini kaçırmaya çalışıyor. Oyunun sonunda "köse" ve eşinin topladığı para ve ürünler, mahalledeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

"Köse-gelin" geleneğini yüksek lisans tez konusu olarak seçen Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki Pamukören Ortaokulunda görev yapan teknoloji ve tasarım öğretmeni Demet Kara da mahalle sakinlerinin yaptığı etkinliği izledi.

Kemerköprü Mahallesi Muhtarı Sabri Ebrem, köylerinde yıllardır süregelen "köse-gelin" geleneğinin atalarından miras kalan bir yardımlaşma örneği olduğunu söyledi.

Kışın ot ve yünden hazırlanan kostümü giyen kösenin eşiyle köydeki evleri ziyaret ettiğini anlatan Ebrem, şöyle konuştu:

"Köse, eşiyle evlerden un, çay, şeker ve temel gıda maddelerini topluyor. Bu esnada oyuna katılan mahalle halkı da köse ile eşinin topladıklarını kaçırmaya çalışıyor. Bu da oyuna ayrı bir eğlence ve heyecan katıyor. Oyunun sonunda toplanan tüm ürünler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Böylece paylaşmanın ve yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiliyoruz. Bu gelenek sadece bir eğlence değil, köy halkının birbirine bağlılığını ve dayanışmasını gösteren önemli bir etkinlik."

Tez çalışması için Muradiye'ye gelen Kara ise köylülerin sergileyeceği "köse-gelin" oyununu izleyeceğini belirtti.

Anadolu'nun birçok yerinde oynanan köy seyirlik oyunlarının unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Kara, "Bu köyümüzde köse-gelin geleneğin yaşatılması benim için heyecan verici. Şehirlerde komşu komşunun kapısını çalmıyor, birlikte yemek pişirip paylaşmıyoruz ama bu mahallede herkesin kapısı çalınıyor. İnsanlar bir araya gelip ürünlerini paylaşıyor, birlikte eğleniyor. Bunu gözlemlemek ve kültürel mirasın yaşatıldığını görmek çok değerli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Muradiye, Kültür, Van, Son Dakika

