KOSGEB'den Girişimcilere 2 Milyon TL Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

KOSGEB'den Girişimcilere 2 Milyon TL Destek

KOSGEB\'den Girişimcilere 2 Milyon TL Destek
05.01.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla yürütülen Girişimci Destek Programı kapsamında işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını ayrıca, kadın ve genç girişimcilerin finansmana...

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla yürütülen Girişimci Destek Programı kapsamında işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını ayrıca, kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Finansman Desteği kapsamında ise 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi desteği sunulacağını söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2026'da daha fazla girişimciyi üretime, yeniliğe kazandırmayı hedefleyen KOSGEB Girişimci Destek Programı'na ilişkin açıklamada bulundu. "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla yürütülen Girişimci Destek Programı kapsamında işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek verileceğini belirten Murzioğlu, kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Finansman Desteği kapsamında ise 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi desteği sunulacağını belirtti.

KOSGEB'ten kadın ve genç girişimcilere özel finansman desteği

Açıklamasında programın detaylarına değinen Başkan Murzioğlu, "İş geliştirme desteği kapsamında girişimcilere; 1,5 milyon TL'ye kadar, yüzde 80 oranında, geri ödemeli destek verilecek. Girişimcinin kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması halinde destek üst limiti 150 bin TL artırılacak. Destek kapsamında işletmelerin; personel, makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve hizmet alımı giderleri karşılanacak. Kredi finansman desteği kapsamında ise, 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi desteği sağlanacak, kredi anlaşmalı bankalar aracılığıyla kullandırılacak, kredi finansman maliyetinin yüzde 50'si KOSGEB tarafından geri ödemesiz karşılanacak, azami kredi vadesi 36 ay olacak" dedi.

"KOSGEB, girişimcileri seçerek üretim ve yeniliği destekleyecek"

Programın desteklenecek sektörler ve değerlendirme süreçleri hakkında da açıklamada bulunan Murzioğlu, "Program kapsamında, imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme ve barındırma ve diğer bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme sektörleri desteklenecek. Başvurular, sektör bazında oluşturulan kurullarda KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilecek. Ülke genelinde ilk bin, il bazında ilk 6 proje jüri değerlendirmesine davet edilecek. Jüri ve kurul puanlarının ortalamasına göre yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500, il bazında ilk 3 proje destek almaya hak kazanacak. İsteyen kadın veya genç girişimciler yalnızca Kredi Finansman Desteğinden yararlanabilecek. Jüri puanı 50 ve üzeri olup sıralamaya giremeyen kadın veya genç girişimciler ise Kredi Finansman Desteğinden faydalanabilecek" diye konuştu.

Başvurular 31 Ocak tarihinde sona erecek

Başvuruların başladığını ve 31 Ocak 2026 tarihine kadar devam edeceğini hatırlatan Murzioğlu, "Geri ödemeli desteklerde faiz, komisyon uygulanmayacak. Geri ödemeler, 36 aylık program süresi sonunda başlayacak. Başvuru yapacak işletmenin; İş Kurma Desteği için KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren 0-1 yaş aralığındaki işletme olması ve KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda ve işletme beyanının güncel olması gerekmektedir. Bu program, fikri olan ama sermayeye erişimde zorlanan girişimcilerimiz için çok önemli bir fırsat. Özellikle kadın ve genç girişimcilerimizin üretimin içinde daha güçlü yer almasını istiyoruz. KOSGEB'in sunduğu bu destekler, doğru projelerle birleştiğinde hem ilimiz hem de ülke ekonomisi için ciddi katma değer oluşturacaktır. Girişimcilerimizin projelerine güveniyoruz ve bu fırsatı iyi değerlendireceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Murzioğlu, detaylı bilgilere KOSGEB internet adresinden ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Salih Zeki Murzioğlu, Ekonomi, Kosgeb, Samsun, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOSGEB'den Girişimcilere 2 Milyon TL Destek - Son Dakika

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi
Pazar yerini hedef aldılar 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı Pazar yerini hedef aldılar! 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
Mardin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump’tan Delcy Rodriguez’e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro’dan daha büyük bedel öder Trump'tan Delcy Rodriguez'e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha büyük bedel öder
Trump “Grönland’a ihtiyacımız var“ dedi, tepkiler art arda geldi Trump "Grönland'a ihtiyacımız var" dedi, tepkiler art arda geldi
ABD’den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi ABD'den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi
Kaza değil cinayet Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
01:35
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
00:22
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
00:16
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi
İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
23:25
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 07:41:57. #7.11#
SON DAKİKA: KOSGEB'den Girişimcilere 2 Milyon TL Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.