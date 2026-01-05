KOSGEB\'den Girişimcilere 2 Milyon TL Destek

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla yürütülen Girişimci Destek Programı kapsamında işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını ayrıca, kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Finansman Desteği kapsamında ise 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi desteği sunulacağını söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2026'da daha fazla girişimciyi üretime, yeniliğe kazandırmayı hedefleyen KOSGEB Girişimci Destek Programı'na ilişkin açıklamada bulundu. "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla yürütülen Girişimci Destek Programı kapsamında işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek verileceğini belirten Murzioğlu, kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Finansman Desteği kapsamında ise 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi desteği sunulacağını belirtti.

KOSGEB'ten kadın ve genç girişimcilere özel finansman desteği

Açıklamasında programın detaylarına değinen Başkan Murzioğlu, "İş geliştirme desteği kapsamında girişimcilere; 1,5 milyon TL'ye kadar, yüzde 80 oranında, geri ödemeli destek verilecek. Girişimcinin kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması halinde destek üst limiti 150 bin TL artırılacak. Destek kapsamında işletmelerin; personel, makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve hizmet alımı giderleri karşılanacak. Kredi finansman desteği kapsamında ise, 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi desteği sağlanacak, kredi anlaşmalı bankalar aracılığıyla kullandırılacak, kredi finansman maliyetinin yüzde 50'si KOSGEB tarafından geri ödemesiz karşılanacak, azami kredi vadesi 36 ay olacak" dedi.

"KOSGEB, girişimcileri seçerek üretim ve yeniliği destekleyecek"

Programın desteklenecek sektörler ve değerlendirme süreçleri hakkında da açıklamada bulunan Murzioğlu, "Program kapsamında, imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme ve barındırma ve diğer bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme sektörleri desteklenecek. Başvurular, sektör bazında oluşturulan kurullarda KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilecek. Ülke genelinde ilk bin, il bazında ilk 6 proje jüri değerlendirmesine davet edilecek. Jüri ve kurul puanlarının ortalamasına göre yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500, il bazında ilk 3 proje destek almaya hak kazanacak. İsteyen kadın veya genç girişimciler yalnızca Kredi Finansman Desteğinden yararlanabilecek. Jüri puanı 50 ve üzeri olup sıralamaya giremeyen kadın veya genç girişimciler ise Kredi Finansman Desteğinden faydalanabilecek" diye konuştu.

Başvurular 31 Ocak tarihinde sona erecek

Başvuruların başladığını ve 31 Ocak 2026 tarihine kadar devam edeceğini hatırlatan Murzioğlu, "Geri ödemeli desteklerde faiz, komisyon uygulanmayacak. Geri ödemeler, 36 aylık program süresi sonunda başlayacak. Başvuru yapacak işletmenin; İş Kurma Desteği için KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren 0-1 yaş aralığındaki işletme olması ve KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda ve işletme beyanının güncel olması gerekmektedir. Bu program, fikri olan ama sermayeye erişimde zorlanan girişimcilerimiz için çok önemli bir fırsat. Özellikle kadın ve genç girişimcilerimizin üretimin içinde daha güçlü yer almasını istiyoruz. KOSGEB'in sunduğu bu destekler, doğru projelerle birleştiğinde hem ilimiz hem de ülke ekonomisi için ciddi katma değer oluşturacaktır. Girişimcilerimizin projelerine güveniyoruz ve bu fırsatı iyi değerlendireceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Murzioğlu, detaylı bilgilere KOSGEB internet adresinden ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi. - SAMSUN