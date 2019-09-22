KOSGEB, KOBİ'lerin karnesini çıkardı

KOBİ ekosisteminin merkezinde yer alan KOSGEB, işletmelerin karnesini çıkardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, e-Devlet üzerinden erişime açılan KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu'nu kamuoyuna duyurdu.



Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 3 buçuk milyon KOBİ olduğunu kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "KOBİ'lerimiz, kendilerine özel olarak hazırlanan bu rapor sayesinde bulunduğu bölgede, sektöründe ve Türkiye genelinde nerede olduğunu görecek. Gelecek planlarını bu rapora göre yapacak. KOSGEB de bu raporları kurgulayacağı destek programları için referans olarak kullanacak. Kısacası KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu, KOBİ'lerimizin bir nevi röntgenini çekip kendilerine sunacak. Türkiye'de ilk defa firma bazında böylesine detaylı bir çalışma yapılıyor. Veri bazlı politikalar geliştirilmesi için önemli bir adım atıyoruz" dedi.



Rakipleriyle kıyaslama yapabilecekler



KOSGEB, kurum ve kuruluşların mevzuatları kapsamında işletmelerle ilgili tuttukları idari kayıtları analiz etti. KOBİ'lerin iç değerlendirme yapmaları, rakipleriyle kendilerini karşılaştırmaları, hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarına çözüm bulabilmeleri amacıyla her bir işletme için "KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu" hazırlandı. KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu; Rapor İçeriği, İşletme Künyesi, Genel Sıralama, İnsan Kaynakları, Ar-Ge, Yenilik ve Markalaşma, Verimlilik, İhracat ve Finansman bölümlerinden oluşuyor.



Amaç daha güçlü KOBİ'ler



KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz. Geçen hafta 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıkladık. Stratejimiz bağlamında teknoloji odaklı sanayileşmeyi oldukça önemsiyoruz. Katma değerli üretim liderliğinde küresel rekabette söz sahibi olmak için daha güçlü KOBİ'lere ihtiyacımız var. KOBİ'lerimizin yüksek teknolojiyi tabana yayma konusunda daha aktif rol almasını istiyoruz. Tabii bunun için de üretim ekosisteminde nasıl bir yere sahip olduklarının tespit edilmesi gerekiyor" dedi.



KOBİ'ler yol haritasını belirleyecek



Bakan Varank, bu çerçevede KOSGEB olarak her bir KOBİ'ye sadece kendilerinin görebileceği İşletme Değerlendirme Raporu oluşturduklarını belirterek, "Türkiye'de yaklaşık 3 buçuk milyon KOBİ var. KOBİ'lerimiz bu raporla bulunduğu bölgede, Türkiye genelinde ve sektörel bazda nerede olduğunu görebilecek. Firma özelindeki bu raporlar sayesinde işletmeler gelecek planlarını daha sağlıklı yapabilecek. İşletme Değerlendirme Raporu, ilerleyen dönemde KOBİ Rehberlik ve Teknik Danışmanlığı Sistemi'ne entegre edilerek KOBİ'lerin yol haritalarını belirlemelerinde etkin rol üstlenecek" diye konuştu.



Destek için kriter olacak



KOSGEB'in de bu raporları ilerleyen süreçte kurgulayacağı destek programları için referans olarak kullanacağını vurgulayan Varank, "KOSGEB, raporlardan çıkan makro ve mikro ölçekli analizlere göre, yeni destek programları oluşturacak veya mevcut destek programlarını revize edecek. KOBİ'lere destek verilirken bu raporlar da dikkate alınacak. Kısacası, KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu, KOBİ'lerimizin bir nevi röntgenini çekip, kendilerine sunacak. Türkiye'de ilk defa firma bazında böylesine detaylı bir çalışma yapılıyor. Veri bazlı politikalar geliştirilmesi adına önemli bir adım atıyoruz. Şunu da mutlulukla ifade edeyim; bu çalışmada kullanılan yazılımı da KOSGEB kendisi geliştirdi" dedi.



Raporlar ücretsiz oluşturulacak



İşletmeler, sadece kendileriyle ilgili rapora elektronik ortamda ücretsiz olarak ulaşabilecek. Raporda yer alan barkod sayesinde e-Devlet üzerinden raporun doğruluğu teyit edilebilecek. Bilgi amaçlı olarak hazırlanan, herhangi bir yorum içermeyen raporlar, resmi bir evrak niteliği taşımıyor. Raporun hazırlanmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınan veriler kullanılıyor. - ANKARA