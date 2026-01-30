Köşk'te 3,4 Milyon TL'lik Sahte Gıda Operasyonu - Son Dakika
Köşk'te 3,4 Milyon TL'lik Sahte Gıda Operasyonu

30.01.2026 16:11
Jandarma, Aydın Köşk'te sahte gıda ürünlerine operasyon düzenledi, 10.650 kg zeytinyağı ele geçirildi.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda sahte olduğu belirlenen ve piyasa değeri 3 milyon 395 bin TL olan 10 bin 650 kilo zeytinyağı, 400 kilo çam balı, 100 kilo nar ekşisi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tağşiş ürünlerin Aydın'dan Çanakkale ve Bursa'ya sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ile Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin katılımıyla dün Köşk ilçesi Dalama kara yolu üzerinde bir araç ile depoya operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 10 bin 650 kilo zeytinyağı, 400 kilo çam balı, 100 kilo nar ekşisi ile 640 adet doldurulmaya hazır sahte ürün ambalajı ve kutusu ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin 3 milyon 395 bin TL olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: DHA

Zeytinyağı, Operasyon, Jandarma, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Aydın, Köşk, Son Dakika

