Köşk’te Kızlara Hafızlık Kursu Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Köşk’te Kızlara Hafızlık Kursu Açılıyor

Köşk’te Kızlara Hafızlık Kursu Açılıyor
03.02.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Er'in bağışıyla Köşk'te kız öğrencilere hafızlık eğitimi verecek Kur'an kursu açıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde kız öğrencilere yönelik hafızlık eğitimi verecek Kur'an kursu açılıyor. Hayırsever iş insanı Ahmet Er tarafından bağışlanan bina, Köşk İlçe Müftülüğü bünyesinde Kız Hafızlık Kur'an Kursu olarak hizmet verecek.

Köşk İlçe Müftülüğü'nün girişimleriyle hayata geçirilen Köşk Kız Hafızlık Kur'an Kursu için ilçenin hayırsever iş insanlarından Ahmet Er tarafından önemli bir bağışta bulunuldu. Mahmut Şen Bulvarı üzerinde yapımı devam eden cami inşaatına da destekleriyle bilinen hayırsever iş insanı Ahmet Er, bir marketin bulunduğu binayı Köşk Kız Hafızlık Kur'an Kursu olarak kullanılmak üzere Köşk İlçe Müftülüğü'ne bağışladı.

Yapılan bağışla birlikte ilçede hafızlık eğitimi alacak kız öğrenciler için önemli bir eğitim merkezi kazandırılmış oldu. Köşk İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada anlamlı bağışın ilim ve Kur'an yolunda birçok öğrencinin yetişmesine vesile olacağı belirtilirken, yapılan hayrın sadaka-i cariye olarak bağışçının amel defterine yazılması temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca, Ahmet Er'e teşekkür edilerek, yapılan hizmetin Köşk ilçesine, öğrencilere ve İslam alemine hayırlı olması dileğinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Er, Aydın, Yerel, Köşk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köşk’te Kızlara Hafızlık Kursu Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı

10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
09:56
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
08:19
Altında ibre tersine döndü
Altında ibre tersine döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 10:21:37. #7.11#
SON DAKİKA: Köşk’te Kızlara Hafızlık Kursu Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.