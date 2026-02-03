Köşk’te Kızlara Hafızlık Kursu Açılıyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde kız öğrencilere yönelik hafızlık eğitimi verecek Kur'an kursu açılıyor. Hayırsever iş insanı Ahmet Er tarafından bağışlanan bina, Köşk İlçe Müftülüğü bünyesinde Kız Hafızlık Kur'an Kursu olarak hizmet verecek.

Köşk İlçe Müftülüğü'nün girişimleriyle hayata geçirilen Köşk Kız Hafızlık Kur'an Kursu için ilçenin hayırsever iş insanlarından Ahmet Er tarafından önemli bir bağışta bulunuldu. Mahmut Şen Bulvarı üzerinde yapımı devam eden cami inşaatına da destekleriyle bilinen hayırsever iş insanı Ahmet Er, bir marketin bulunduğu binayı Köşk Kız Hafızlık Kur'an Kursu olarak kullanılmak üzere Köşk İlçe Müftülüğü'ne bağışladı.

Yapılan bağışla birlikte ilçede hafızlık eğitimi alacak kız öğrenciler için önemli bir eğitim merkezi kazandırılmış oldu. Köşk İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada anlamlı bağışın ilim ve Kur'an yolunda birçok öğrencinin yetişmesine vesile olacağı belirtilirken, yapılan hayrın sadaka-i cariye olarak bağışçının amel defterine yazılması temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca, Ahmet Er'e teşekkür edilerek, yapılan hizmetin Köşk ilçesine, öğrencilere ve İslam alemine hayırlı olması dileğinde bulunuldu. - AYDIN